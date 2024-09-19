«Женский коллектив в восторге: юбки, каблуки стали носить»: как работает в садике педагогом красавец-мужчина

Вадим Савченко — единственный мужчина педагог в детском саду Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Некоторые профессии по традиции еще делят на мужские и женские. Но есть люди, которые рвут шаблоны. И такой человек — житель Красноярска, выпускник института искусств Вадим Савченко. Он единственный мужчина-педагог в детском саду. В интервью NGS24.RU он рассказал, как пришел к дошколятам, почему работу в садике считают «не мужской» и как радует не только детей, но и взрослых.

«Я змея, змея, змея. Я ползу, ползу, ползу», — поет Вадим Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

«Хочешь стать нашим хвостом?»

В класс заходит средняя группа, и начинается развлекательный урок. Первым делом дети распеваются.

— Музыка, здравствуй! Музыка, здравствуй! Музыка, музыка! Праздник прекрасный! Праздник прекрасный! Нам дарит музыка! Здравствуйте, девочки! — приветствует ребят молодой педагог, который сидит за пианино.

— Здравствуйте! — хором отвечают дошкольницы.

— Здравствуйте, мальчики!

— Здравствуйте! — вместе и складно отвечают мальчишки.

— Здравствуйте, взрослые!

— Здравствуйте! — Вадим Савченко подключает к уроку не только воспитателя, но и нас, пришедших снимать его журналистов.

Для начала «Здравствуйте» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Приветливому пианисту 30 лет, и он — единственный преподаватель-мужчина в детском садике. Спустя пару минут Вадим берет в руки гармонь, предлагает детям поучаствовать в музыкальной игре — встать в большую змейку — и начинает петь:

— «Я змея, змея, змея. Я ползу, ползу, ползу. Хочешь стать нашим хвостом? Проползай!» Поем хором.

Дети становятся в змейку Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Главное — никого не забыть Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Ползем-ползем Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











К игре подключается и воспитатель Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











После змеиного веселья дети учатся чувству ритма. В арсенале музыкального руководителя деревянные ложки, бубны и колокольчики. Он раздает их детям, и получается звонкая мелодия.

Все цвета ритма Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Мальчик явно претендует на лавры фронтмена группы типа Oasis Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Диме, у которого в руках синий колокольчик, очень нравятся уроки музыки Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











«Я зеленый, без опыта»

Вадим родом из маленького городка Шарыпово, что под Красноярском. Вся его семья — музыканты-любители. Родители, когда он был маленьким, привели его в музыкальную школу. Учителя дали скрипку и научили играть. Учеба давалась не то чтобы легко. Порой появлялись мысли «хочу все бросить», но школьник справлялся с минутами слабости и не сдавался. Было жаль как минимум потраченного времени, говорит он.

Чуть позже Вадим перевелся на вокалиста, а после того, как окончил школу, переехал в Красноярск и поступил в Сибирский институт искусств (с 2000-го по 2015-й носил статус академии. — Прим. ред.) на ту же специальность.

После получения диплома начинающему вокалисту найти работу было непросто. Многим нужны специалисты с опытом.

— Когда я учился в академии, работал при министерстве культуры, в Центре народного творчества. Зарплаты были не слишком высокие. Выпустился зеленый, почти без опыта, но есть диплом. То есть просто есть я — молодец такой, и все, — рассказывает о трудностях преподаватель.

Вадим родился в маленьком городке Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Вадим решил вернуться в родной Шарыпово, чтобы помочь родителям построить дом и, конечно, найти хоть какую-то работу. Тогда взгляд упал на вакансию музыкального руководителя в детском саду.

— Я прошел переквалификацию и устроился музыкальным руководителем. Имею первую квалификационную категорию и на высшую буду уже аттестоваться весной. Ну, есть карьерный рост, — рассказывает Вадим.

Освоив профессию, преподаватель вернулся в Красноярск и устроился в садик. И, как оказалось, стал там единственным мужчиной-педагогом. Но чужим в женском коллективе Вадим себя не чувствует.

— Коллектив очень крутой. У нас множество специалистов в разных сферах: изобразительном искусство, английский язык, физкультура, шахматы, бассейн — чего только нет. И мне интересно. Плюс адекватное начальство. Я сюда прихожу практически как домой, работа не напрягает, и это круто, — говорит педагог.

Одна из работниц детского сада подтверждает, что с Вадимом все нашли общий ящик и «он у нас очень хороший».

— Да это же коллега моей жены, в одном саду работают. Клевый парень, «филармонией» кличут в коллективе! Дети в восторге, женский коллектив в еще большем: сразу юбки, каблуки носить стали и улыбаться больше, — такое сообщение под нашей видеоновостью о Вадиме оставил читатель.

В комнате музыки есть игрушки Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











«Чтобы не ребенок тебя не раздражал»

Выстраивать отношения с детьми — задача не из легких. Но Вадим справляется. По его мнению, главное тут — найти подход к ребенку и заинтересовать его. Тогда все занятия пройдут легко.

— Это ребенок, у него может быть разное эмоциональное состояние. Твоя задача — сделать так, чтобы никто никого не раздражал: ни он — тебя, ни ты — его. Нужно найти подход, заинтересовать. Тогда ребенку будет с тобой интересно, в твой музыкальный зал он всегда пойдет с хорошим настроением. Будет видеть тебя и знать, что ты на 100% что-то интересное покажешь, — объясняет Вадим.

При выборе профессии педагог советует прислушиваться к «зову сердца». И не скрывает, что и он в свое время так делал.

— Ты можешь оставить след в жизни маленького человека. Получается, не зря живешь на этой планете. Что-то значимое делаешь, — с энтузиазмом говорит он.

Для работы с детьми нужно немало знаний Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Мужская профессия

У Вадима плотный график, но семья поддерживает его в выборе профессии. Девушка, которая работает продавцом, тоже не имеет ничего против того, что ее возлюбленный работает в женском коллективе. Не ревнует. И считает, что работа с детьми для мужчины дорогого стоит.

— Есть разные мысли, мнения. Говорят, конечно, порой: «Ты работаешь в детском саду — это не мужская работа». Ну а почему нет? Попробуй, научи ребенка музыке, ритму. Все это очень важно, — отвечает людям, так думающим, Вадим.

Педагогу часто приходится общаться с родителями дошколят. И его этот момент не напрягает — напротив, Вадим консультирует мам и пап, объясняет, зачем детям нужна музыка.

— Родители слушают, говорят: «Мы этого не знали». Бывает, я провожу консультации. Говорю родителям: «Пожалуйста, приходите на занятия». И советую им, когда занимаются с ребенком дома, убирать у него планшет. Нет, я не ханжа, время такое, и я не говорю, что это устройство вообще не нужно. Но, когда ребенок подходит к окну и начинает «приближать» пальцами снег, это уже звоночек, — объясняет преподаватель.

Все атрибуты музыканта есть Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Утром — дети, вечером — взрослые

Заработок Вадим не афиширует, говорит лишь, что «все мы с ипотеками». Работа в садике у него — не единственная. Утром в руках гармонь, вечером — микрофон. С 2017 года Вадим организует мероприятия и часто выступает в роли ведущего. Началось все с того, что в Доме культуры в родном городке Шарыпово узнали об образовании Вадима и предложили провести концерт. Опыта ведущего у нашего героя тогда не было, но он все же решил попробовать, и получилось.

— Концерт провел, потом сказали: «Слушай, есть у нас ресторан, там надо провести новогодний корпоратив, сможешь?» Говорю: «Ну давайте попробуем». И все, с этого момента понравилось, я начал расти, развиваться, — рассказывает о второй профессии Вадим.

Красивая гармонь привлекает детсадовцев Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











На счету у Вадима уже много мероприятий, и он даже состоит в Международной академии ведущих. Совмещать две работы непросто, но удается. Садик стартует с девяти утра, а вечерние мероприятия — всегда по-разному. Работы Вадим разносит по графику. Такого, что он полночи вел свадьбу, а утром шел учить детей ритму и музыке, не бывает.

— Тут, наверное, вопрос многозадачности. Я начал заниматься музыкой с пяти лет, и нет сложности провести занятие, подготовить сценарий — на это не уходит слишком много времени, и есть возможность формировать взрослые мероприятия, готовиться к ним, ездить на встречи, — объясняет ведущий.

Выбрать одну из двух профессий Вадим не может. Интересно и то и другое.