Город, камеры и немного магии: как новосибирские дети делают большое кино и получают миллионы просмотров — репортаж с площадки

Съемки одной из сцен полнометражной детской сказки проходили в Заельцовском бору Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Новосибирская киношкола JuniorFilm основана в 2016 году. За 8 лет работы юные актеры, которым от 6 до 18 лет, снялись в более чем 15 короткометражных и 10 полнометражных фильмах. Киношкола выпустила уже около 1000 начинающих актеров: ребят можно увидеть в картинах новосибирских и московских режиссеров, в рекламных и социальных роликах. Идея необычного проекта у продюсера Натальи Рузайкиной родилась благодаря дочери: ее пригласил сниматься в кино московский режиссер. В 2021 студия JuniorFilm стала лучшим социальным проектом в Культурно-просветительской сфере Новосибирска и работает при поддержке Президентского фонда Культурных Инициатив. НГС побывал на съемочной площадке и узнал, как в Новосибирске снимают детское кино.

Новосибирск — мегаполис, куда едут известные артисты, музыканты и прочие селебрити. Жители города не лишены возможности встреч со знаменитостями. Но попасть во время обычной прогулки по парку на съемки настоящего кино, как в Москве, для сибиряков хоть и не большое, но все же приключение.

В сентябре в Новосибирске заканчиваются съемки детского полнометражного фильма «Тайна хозяйки медной горы» по одноименной сказке. Главные актеры в нем — дети. Это воспитанники новосибирской киношколы JuniorFilm.

В Новосибирске закончились съемки детского полнометражного фильма Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.ru

Атмосфера на съемочной площадке в Заельцовском бору больше напоминает школьную перемену: дети разных возрастов носятся, шумят, веселятся. Отличает ситуацию то, что все они одеты в стилизованные «древнерусские» наряды, а за порядком следит не учитель, а настоящий режиссер с мегафоном.

— Мы начали снимать фильм этим летом, у нас много актёров-детей, около 20 человек, разного возраста: есть совсем маленькие, есть уже постарше, — рассказывает режиссер фильма Анастасия Береговых. — Съемки шли все лето. В сентябре закончится съемочный период, потом у нас начнется пост-продакшн, где мы будем все монтировать, озвучивать, накладывать звуки, музыку.

Режиссер фильма планирует закончить съемки в сентябре Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Сюжет фильма «Тайна хозяйки Медной горы» разворачивается вокруг группы современных подростков, которые попадают в сказочный мир, где встречают Бабу-ягу, Кощея, русалок, юных богатырей и, конечно, саму хозяйку. Это продолжение фильма «Путешествие в Тридевятое царство»: он вышел в 2023 году и его можно без труда найти в интернете. Картина набрала уже более 2 миллионов просмотров и стала победителем трех детских международных кинофестивалей: «ЮнМедиа ФЭСТ», «Волжские встречи» и «Мир глазами детей».

Юные актеры, младшему из которых всего 6 лет, хоть и ведут себя «как дети» во время перерывов, но как только киношная хлопушка отбивает начало очередного дубля, включаются в работу максимально.

Самым младшим актерам на площадке всего по6 лет Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Шестилетний Даниил уверенно работает на камеру — он играет маленького богатыря Яромира. В этом же фильме снимается его сестра. Эти двойняшки — самые юные актеры на съемочной площадке.

— Это наше первое кино, но дети уже приобрели опыт, потому что съемки фильма уже заканчиваются. И с каждой съемкой все лучше и лучше — я думаю, мы будем продолжать сниматься, детям очень нравится. Всегда приходят домой после репетиций и говорят: «Давай еще раз повторим, надо было так сказать…». Они импровизируют, повторяют слова и хотят пойти на съемку, — рассказывает мама двойняшек Татьяна Костякова. — В начале не очень у них получалось, но сейчас уже увереннее.

В киношколе дети учатся сценической речи, гриму, актерскому мастерству Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Обучение начинается с 1 сентября. Процесс в киношколе достаточно серьезный, и есть подготовительный период, когда дети готовятся к съемкам, репетируют.

— С ребятами работают педагоги из театрального института, к съемочному периоду их готовят практикующие актеры. Затем у нас начинаются съемки, и мы уже работаем непосредственно на площадке, идем по сценарию, — отмечает продюсер киношколы Junior Film Наталья Рузайкина. — Действительно, многие дети снимаются в одном фильме, им нравится, они продолжают сниматься. Несколько актеров у нас снимались в первой части нашего фильма, сейчас они тоже с нами. Некоторые даже снимаются целыми семьями.

«Тайна хозяйки Медной горы» — это вторая часть проекта «Путешествие в Тридевятое царство» Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











В ходе девятимесячного обучения детям преподают актерское мастерство, сценическую речь, сценическое движение, грим и бутафорию. Но главным пунктом программы является практика: работа на съемочной площадке.

— Детская киношкола основана в 2016 году. За это время у нас снято более десяти полнометражных и пятнадцать короткометражных фильмов. Обучение в киношколе прошли более 1000 детей. В нашей киностудии работают педагоги Новосибирского театрального института и практики киноиндустрии. После первой ступени дети снимаются в короткометражном фильме, а затем на второй год обучения уже в полнометражном фильме. У нас очень много кинопрактики, — говорит Наталья Рузайкина. — В 2021 году мы получили статус «Лучший социальный проект в культурно-просветительской сфере города Новосибирска».

В год киностудия выпускает порядка трех–четырех полнометражных фильмов — все они, по сути, сделаны детьми и для детей. Конечно же, руководят процессами взрослые: режиссер, оператор, постановщик, продюсер. Тематики самые разные: сказки, фантастика, социальные истории. Главное, чтобы посыл был актуален для детей именно сегодня.

По традиции перед началом съемок разбивают тарелку с названием фильма Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Кстати, традиции индустрии большого кино здесь соблюдают неукоснительно. Например, символический ритуал разбивания тарелки с названием фильма перед началом съемок одного из эпизодов. Все вместе — режиссер, актеры, продюсер, оператор — совершают этот кинематографический обряд, а потом эти осколки хранятся у участников как символ проекта.

Сегодня в киношколе обучаются около 100 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Взрослые роли в фильмах традиционно играют профессиональные актеры из Новосибирского театрального института, иногда приезжают и столичные, но очень редко — зависит от бюджета.

Юные актрисы играют берегинь из сказочного мира Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Юная актриса Алиса Байбакова снималась в первой части фильма, сейчас выступает в той же роли в продолжении картины.

— Я берегиня. А фильм о том, как современные дети через сундук попали в старорусский мир, — рассказала девочка. — Мне очень нравится сниматься в кино, мечтаю стать актрисой. В киношколе занимаюсь уже два года, и это мой третий фильм.

Дети играют своих современных сверстников и подростков из сказочного мира Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Владимир Легостаев тоже уже не новичок на съемочной площадке. За два года он снялся в нескольких фильмах и планирует продолжать актерскую карьеру. Его роль в «Тайне хозяйки Медной горы» — Добрыня, юноша из сказочного мира.

— Мы, можно сказать, попали в засаду темных стражей и в сегодняшней сцене от них отбиваемся, — объясняет процесс на площадке актер. — С 2023 года я в трех фильмах снялся. Первый был «Волшебный Алатырь», его уже выпустили, второй фильм — «Новогоднее противостояние», там про старый Новый год, который пытался остановить Новый год, чтобы остаться, но потом все-таки его победили и старый Новый год ушел. В будущем я также планирую сниматься в кино и участвовать в актерских конкурсах.

Авторы планируют пригласить новосибирцев на премьеру летом 2025 года Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Не у всех актеров роли сказочные. Некоторые из детей играют в новом фильме современных подростков. На съемочной площадке они не отличаются от сверстников, которых можно встретить на улицах города сегодня.

— Мы с еще одной девочкой заменяем сестер главного героя, чтобы было больше детей, и чтобы было интереснее, — рассказала начинающая актриса Варвара Веселых. — Для меня это впервые, потому что я занимаюсь совсем не долго и снималась только в одном фильме в массовке. Мне очень нравится сниматься в кино, я в будущем хочу поступить в театральный институт.

Дети в киношколе не только изучают основы мастерства, но и встречаются с известными актерами Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Практика воспитанников киношколы не ограничивается обучением в студии и съемками. Некоторые из учеников выезжали на мастер-классы в другие города, где встречались с профессиональными актерами.

— Я был в Рязани на международном фестивале уже два раза. Лично видел Дмитрия Бедерина, Андрея Лебедева и Михаила Верещагина и многих знаменитых актеров кино и продюсеров первого канала. Они проводили тренинги для нас, — рассказывает актер Николай Пампурак. — Я занимаюсь уже четыре года. Мой самый первый фильм был «Школьный детектив», потом были фильмы «Спасти Новый год», «Тайны старинного сундука» часть первая, один эпизод сериала «Невидимый герой».

А вот к выбору будущей профессии Николай относится без фанатизма: перспективу стать актером допускает, но как один из вариантов.

До конца сентября создатели второй части «Тайны хозяйки Медной горы» планируют завершить съемочный процесс. В течение года материал будет монтироваться и дублироваться, работы еще очень много. Авторы планируют пригласить новосибирцев на премьеру летом 2025 года.