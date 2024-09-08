Русский забыли? Каждый второй не справится с этим тестом на грамотность

Если вы читаете эту строчку, значит, вы знаете русский язык. Но вот насколько хорошо вы его помните — сейчас узнаем. В честь Международного дня грамотности мы подготовили для вас тест, который определит, кто здесь настоящий грамотей, а кому пора снова отправиться в школу. Двойные листочки достали? Тогда начинаем!