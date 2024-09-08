«Пришлось буквально умолять»: новосибирским школьникам массово отказывают в поступлении в 10-е классы — законно ли это

Не все хотят уходить из школы после 9 класса, но выбор есть не всегда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Наверняка все слышали о том, что для зачисления в 10 класс нужно иметь приличный средний балл и хорошо сданные экзамены. Но родители новосибирских школьников массово говорят о том, что их детям не дают полноценно окончить школу, убеждая уходить в колледжи и техникумы. Что не так во всей этой истории — в материале НГС.

«Ходила и обивала пороги, чтобы сына взяли»

Мама учеников лицея №22 Жанна Бессонова рассказала корреспонденту НГС, что её детей отказывались зачислять в 10 класс. Точнее, не отказывались, а почему-то предлагали вариант перехода на домашнее обучение. Такое положение вещей не устроило сибирячку.

— Предлагают только домашнюю форму обучения. Что это за самодеятельность такая — непонятно. Экзамены все были сданы на положительные оценки. В департаменте образования нам предлагают идти в другую школу, хотя по закону мы проживаем на участке, относящемуся к данному лицею, — рассказала Жанна Бессонова.

Руководство учреждения в ответе на запрос НГС опровергло её слова, заявив, что детей зачислили в 10 класс, не предлагав домашнего обучения.

— На основании личного заявления родителей от 28.08.2024 года дети зачислены в лицей с 28.08.2024 на обучение в 10 класс. Информация о предложении со стороны лицея родителям домашнего обучения детей либо выбора другой школы недостоверна и не соответствует действительности, — заверили в образовательном учреждении.

Как правило, в качестве отказов школы указывают низкий балл аттестата и плохие экзамены Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Жительница Новосибирска Надежда (имя изменено), тоже рассказала о сложностях приёма сына в старшие классы.

— Наотрез отказывались брать, хотя средний балл аттестата после девятого класса был 4,2. Школам, видимо, нужны рейтинги, вот они и отсеивают всех середнячков — им нужны только с самыми лучшими баллами. Сын очень не хотел уходить в техникум или колледж, поэтому я делала всё, чтобы его взяли в 10 класс, — рассказывает Надежда. — Я ходила и обивала пороги, чтобы моего сына взяли. Доходило до того, что приходилось буквально умолять. В итоге, как я думаю, я просто им надоела, они плюнули и пошли мне навстречу.

При этом женщина добавила, что знакома с мамами, чьих детей в 10-е классы в итоге не взяли. Но в тех случаях ученики и их родители не сильно расстроились — они были готовы к уходу после 9-го класса.

В департаменте образования мэрии корреспонденту НГС объяснили, что в связи с получением основного общего образования выпускник 9 класса имеет право продолжить обучение по образовательным программам среднего общего образования.

— Дети могут продолжить обучение на уровне среднего общего образования в любом образовательном учреждении города Новосибирска, где есть свободные места в десятом классе. Общеобразовательной организацией обучение на дому осуществляется при предоставлении родителями или законными представителями медицинской справки, — подчеркнули в департаменте.

«Это нарушение конституционных прав»

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина объяснила НГС, что школы не имеют права отказывать ученикам в поступлении в старшие классы — это противоречит Конституции РФ. Но признала, что существуют негласные указания министерства просвещения в старшие классы брать только лучших, чтобы не портить школам KPI.

Нина Останина добавила, что обратилась в Генеральную прокуратуру и к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который курирует сферу образования.

— Минпросвещения рассылает школам такие указания, чтобы не портить картинку. Детей, очевидно, кидают в платную систему получения образования. Хочешь или не хочешь — ты идешь в лицей или средний профтех. У нас уже стало элитным получение среднего образования. Это безобразие, — возмущается Нина Останина.

Уполномоченная по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко объяснила НГС, что если ребенок окончил 9 класс, сдал ОГЭ, получил аттестат об основном общем образовании и желает продолжить учёбу в той же школе в 10 классе, то образовательная организация не имеет права отказывать ему в приёме

— Если отказ в переводе обучающегося в 10 класс связан с системой оценивания, установленной образовательной организацией самостоятельно, такой отказ является неправомерным. Руководитель образовательного учреждения несёт за это дисциплинарную ответственность, — предупредила Надежда Болтенко.

В случае неправомерного отказа в приёме ребёнка в 10 класс детский омбудсмен порекомендовала взять в школе письменный отказ и направить его с жалобой в департамент образования, министерство образования Новосибирской области или в Рособрнадзор.

Прокурорские проверки

В августе Генеральная прокуратура представила результаты проверок, проведенных в различных регионах страны по обращениям родителей. В ходе этих проверок были выявлены нарушения прав учащихся: например, в одной из школ Краснодарского края 46 детям отказали в обучении из-за того, что их средний балл в аттестате оказался ниже 4,4.

— Несмотря на законодательные нормы и желания учащихся, им отказывают в зачислении в 10-й класс, поскольку дальнейшее образование предлагается исключительно по углубленным профилям. При этом интересы школьников остаются вне внимания, так как универсальные классы фактически отсутствуют, — подчеркивают в Генеральной прокуратуре. — В результате старшие классы формируются на основании индивидуального отбора, некоторые критерии которого определяются школами произвольно (включая средний балл аттестата, результаты оценок на уровне школы или ОГЭ по профильным предметам, а также содержание портфолио обучающегося).

Прокуратура держит ситуацию на контроле Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В Генеральной прокуратуре также сослались на решение Конституционного суда 2020 года: в нём указано, что правила индивидуального отбора для профильных классов не могут служить основанием для исключения детей из школы.

— Региональные власти обязаны обеспечить дополнительные гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования для каждого ребенка, который желает ее получить, — акцентируют в надзорном ведомстве.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что направили обращение в Министерство просвещения РФ и будут следить за развитием ситуации.