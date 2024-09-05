Стали известны даты школьных каникул в Новосибирской области — показываем в одной картинке

Новосибирские школьники могут уйти на каникулы в конце октября. Даты порекомендовало Минпросвещения России, но школы могут сами выбрать время исходя из учебного плана.
Посмотрите, как будут отдыхать дети в этом и следующем году:
Осенние каникулы — с 28 октября по 4 ноября 2024 года;
Зимние каникулы — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года;
Весенние каникулы — с 24 по 31 марта 2025 года.
Для первоклассников также устроят дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года.
Недавно стало известно, что мэрия Новосибирска задумала построить еще одну школу возле жилого комплекса «Матрешкин двор».