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Образование Стали известны даты школьных каникул в Новосибирской области — показываем в одной картинке

Стали известны даты школьных каникул в Новосибирской области — показываем в одной картинке

Минпросвещения порекомендовало даты, но учреждения сами могут принимать решения

1 946
5 комментариев

Первоклассники будут отдыхать больше, чем ученики старших классов

Новосибирские школьники могут уйти на каникулы в конце октября. Даты порекомендовало Минпросвещения России, но школы могут сами выбрать время исходя из учебного плана.

Посмотрите, как будут отдыхать дети в этом и следующем году:

  • Осенние каникулы — с 28 октября по 4 ноября 2024 года;

  • Зимние каникулы — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года;

  • Весенние каникулы — с 24 по 31 марта 2025 года.

Для первоклассников также устроят дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года.

Сохраните картинку, чтобы не забыть даты каникул

Недавно стало известно, что мэрия Новосибирска задумала построить еще одну школу возле жилого комплекса «Матрешкин двор».

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Комментарии
5
Гость
5 сентября 2024, 09:31
Учиться надо. А не каникулы ждать
Гость
5 сентября 2024, 09:47
только начали учиться, уже про каникулы пишите
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