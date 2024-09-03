Рядом с переполненной школой в «Матрешкином дворе» решили построить еще одну

Мэрия Новосибирска задумала построить школу возле жилого комплекса «Матрешкин двор». Учреждение, которое уже построено — переполнено.
На комиссии по правилам землепользования и застройки рассмотрели предложение департамента строительства мэрии Новосибирска о возведении школы на 18-м Бронном переулке.
Департамент предлагает выделить участок для строительства школы напротив частного сектора. Сейчас предложение вынесут на общественные обсуждения.
О том, что на 18-м Бронном переулке может появиться школа стало известно весной, 3 марта мэрия направила запрос в адрес правительства Новосибирской области о финансировании школы на 1100 мест. НГС направил запрос в администрацию города, чтобы узнать, из каких средств будут строить школу.
В жилом комплексе «Матрешкин двор» недавно уже построили школу №217, 1 апреля там собралась очередь из родителей, которые хотели записать детей в первый класс. Утром в холле столпились больше 200 человек. В этом году в школу зачислили 3475 детей, мэрии сообщила, что она переполнена.