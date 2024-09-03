Рядом с переполненной школой в «Матрешкином дворе» решили построить еще одну

В этом году в школу №217 приняли 3475 детей. Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Мэрия Новосибирска задумала построить школу возле жилого комплекса «Матрешкин двор». Учреждение, которое уже построено — переполнено.

На комиссии по правилам землепользования и застройки рассмотрели предложение департамента строительства мэрии Новосибирска о возведении школы на 18-м Бронном переулке.

Департамент предлагает выделить участок для строительства школы напротив частного сектора. Сейчас предложение вынесут на общественные обсуждения.

Школа может появиться на выделенном участке, правда, сформируют участок без треугольника. Действующая школа на карте располагается рядом со стадионом в правом нижнем углу Источник: публичная кадастровая карта











О том, что на 18-м Бронном переулке может появиться школа стало известно весной, 3 марта мэрия направила запрос в адрес правительства Новосибирской области о финансировании школы на 1100 мест. НГС направил запрос в администрацию города, чтобы узнать, из каких средств будут строить школу.