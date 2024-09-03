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Образование Рядом с переполненной школой в «Матрешкином дворе» решили построить еще одну

Рядом с переполненной школой в «Матрешкином дворе» решили построить еще одну

Предложение вынесут на общественные обсуждения

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5 комментариев

В этом году в школу №217 приняли 3475 детей.

Мэрия Новосибирска задумала построить школу возле жилого комплекса «Матрешкин двор». Учреждение, которое уже построено — переполнено.

На комиссии по правилам землепользования и застройки рассмотрели предложение департамента строительства мэрии Новосибирска о возведении школы на 18-м Бронном переулке.

Департамент предлагает выделить участок для строительства школы напротив частного сектора. Сейчас предложение вынесут на общественные обсуждения.

Школа может появиться на выделенном участке, правда, сформируют участок без треугольника. Действующая школа на карте располагается рядом со стадионом в правом нижнем углу

О том, что на 18-м Бронном переулке может появиться школа стало известно весной, 3 марта мэрия направила запрос в адрес правительства Новосибирской области о финансировании школы на 1100 мест. НГС направил запрос в администрацию города, чтобы узнать, из каких средств будут строить школу.

В жилом комплексе «Матрешкин двор» недавно уже построили школу №217, 1 апреля там собралась очередь из родителей, которые хотели записать детей в первый класс. Утром в холле столпились больше 200 человек. В этом году в школу зачислили 3475 детей, мэрии сообщила, что она переполнена.

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Школа Матрешкин двор
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Комментарии
6
Татьяна 53
3 сентября 2024, 14:13
Решение хорошее, хорошо если бы оно было воплощено в жизнь.
Гость
3 сентября 2024, 13:49
Они загорелым не нужны
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