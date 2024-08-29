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Образование подробности Законна ли третья смена в школе — объясняют в департаменте образования Новосибирска

Законна ли третья смена в школе — объясняют в департаменте образования Новосибирска

Как пояснили специалисты, занятия в школах должны заканчиваться не позднее 19 часов

1 146
14 комментариев

В департаменте отметили, что обучение в школах в три смены не предусмотрено

В департаменте образования мэрии Новосибирска объяснили, законно ли школы вводят третьи смены. Там отметили, что занятия должны заканчиваться не позднее 19 часов

— Учебные занятия в школах должны начинаться не ранее 8 утра и заканчиваться не позднее 19 часов, что соответствует санитарными правилами. В соответствии с санитарными правилами в учреждениях, которые работают в две смены, обучение 1, 5, 9, 10 и 11-х классов должны организовать в первую смену. Обучение в три смены не предусмотрено, — пояснили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

При этом на днях стало известно, что в одной из новосибирских школ ввели третью смену в начальных классах. Дети будут до 18:50 — это укладывается в рамки разрешенного времени

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Комментарии
15
274444392
29 августа 2024, 14:58
Всё законно при режимчике
Гость
29 августа 2024, 14:19
Скоро будет 0-я смена, подождите
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