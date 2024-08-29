Законна ли третья смена в школе — объясняют в департаменте образования Новосибирска

В департаменте отметили, что обучение в школах в три смены не предусмотрено Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В департаменте образования мэрии Новосибирска объяснили, законно ли школы вводят третьи смены. Там отметили, что занятия должны заканчиваться не позднее 19 часов

— Учебные занятия в школах должны начинаться не ранее 8 утра и заканчиваться не позднее 19 часов, что соответствует санитарными правилами. В соответствии с санитарными правилами в учреждениях, которые работают в две смены, обучение 1, 5, 9, 10 и 11-х классов должны организовать в первую смену. Обучение в три смены не предусмотрено, — пояснили в департаменте образования мэрии Новосибирска.