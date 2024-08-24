«Решили, что экономить на одежде не будем»: мама девятиклассницы — о тратах к новому учебному году

На обновки к школе для девятиклассницы уже ушло больше 13 тысяч рублей, и это еще не всё куплено Источник: Серафима Пантыкина / Сеть городских порталов, из личного архива героини публикации











Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу? У каждого свой ответ на этот вопрос. Одни родители покупают на школьной ярмарке всё и сразу, другие выискивают самые низкие цены на маркетплейсах. О своем подходе к решению этого школьного вопроса рассказала редакции 72.RU мама девятиклассницы Софьи Мария Токмакова. Мария уже потратила пятизначную сумму, купив по списку только часть необходимого. Далее — от первого лица.

Белый верх, синий низ

Нашей дочери уже 15 лет, и она перешла в 9-й класс. Не знаю, как другие родители, но мы всегда покупаем всё к школе в конце августа. На выходных поехали всей семьей по магазинам. Заходили в те, в которых [мы с мужем] одеваемся сами: сейчас на нашу школьницу уже невозможно что-то найти в привычных «Детском мире» и Rich Family. Решили так: если не найдем ничего подходящего, то придется искать наряд на День знаний на Ozon. Внесу ясность: у дочери с первого класса форма — белый верх и синий низ.

Вариантов одежды для школьного гардероба — великое множество. Но что-то не подходит по размеру и фасону, что-то — по стоимости. Лучше не откладывать предшкольный шопинг на последний день, чтобы без спешки выбрать подходящее Источник: из личного архива героини публикации











Сначала начали искать рубашки. Большинство из них были обычными, а хотелось чего-то интересного. Решили, что экономить на одежде не будем, купим то, что нравится. В любимом шоуруме взяли две хлопковые рубашки, отдав за обе 3600 рублей. Считаю, что нам повезло: в другом магазине продают по 5000 за одну блузку. В нынешних реалиях это обычное дело.

В этой белой рубашке (2700 рублей) школьница пойдет на 1 Сентября Источник: из личного архива героини публикации











Эта покупка из шоурума. Такая блуза обошлась в 1950 рублей Источник: из личного архива героини публикации











И еще белая рубашка. За нее заплатили ровно 1650 рублей Источник: из личного архива героини публикации











Наша дочь обожает брюки, но на 1 Сентября в этом году хочет пойти в юбке. Но если черных в магазинах много, разных фасонов, то выбор синих гораздо скромнее. К счастью, нам попалась классная юбка-карандаш хорошего качества и всего за 2100 рублей. Конечно, мы ее взяли. К ней в комплект купили стильную рубашку за 2700 рублей.

Родителям школьницы такие брюки понравились, а ей самой — нет, поэтому покупать их не стали Источник: из личного архива героини публикации











А вот эту симпатичную юбку-карандаш взяли без раздумий Источник: из личного архива героини публикации











Сколько брюк дочь примерила в тот день, наверное, не посчитать. Подходящие так и не нашли, поэтому решили так: пока Софья походит в прошлогодних, а новые купим уже в течение учебного года. За 2200 рублей в магазине Familia купили мягкий и теплый кардиган, еще один, но более легкий, за 2999 рублей взяли в Zolla. Еще планируем купить колготки, потратив на это до 1000 рублей, — и образ на День знаний готов.

Этот кардиган обошелся без малого в 3000 рублей Источник: из личного архива героини публикации











На этот, как видите, потратили 2199 рублей. И девочке, и родителям этот предмет гардероба пришелся по душе Источник: из личного архива героини публикации











Туфельки, канцелярия и подсчет трат

Кожаные белые туфли покупали Соне в прошлом году примерно за 3500 рублей, в них она и пойдет на 1 Сентября. Есть у нее и классические черные туфли, которые можно носить с собой на сменку. Новые кроссовки, которые дочка будет носить на физкультуру, мы купили ей еще в начале лета, уже не помню, за сколько. Сейчас нет строгих правил к одежде и обуви на физкультуру, как было в начальной школе. Тогда нужно было покупать чешки, гимнастический купальник на ритмику, светлый верх (футболка) и темный низ (шорты/штаны). Сейчас просто нужна спортивная одежда. Новая белоснежная футболка у нас уже есть.

Сумки и рюкзаки мы смотрели в «Магеллане» и «Гудвине». Один из рюкзаков (2600 рублей) Софье понравился, но покупать не стали. Решили так: если она не найдет ничего более подходящего на Ozon, тогда вновь придем сюда и купим. Всю нужную канцелярию сразу решили заказать на маркетплейсе — тетради, ручки, карандаши и так далее. Контурные карты заказали еще летом, когда узнали, какие именно нужны.

Еще у школьницы есть традиция: перед каждый 1 Сентября обновлять цвет волос. Но это, как говорит ее мама, — прихоть, а не необходимость Источник: из личного архива героини публикации











На сборы дочки в школу мы уже потратили 13,5 тысячи рублей, а еще не всё купили. Всего на сбору к новому году уйдет 17–18 тысяч рублей или даже больше.

