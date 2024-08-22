Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

Историю сложно назвать любимым предметом всех школьников, но говорят, что ее нужно знать хотя бы для того, чтобы не допускать ошибок в будущем. Как вы считаете, наломаете дров в нашем тесте или ответите на все вопросы без запинки?
Кто основал Московское княжество?
- Юрий Долгорукий
- Александр Невский
- Даниил Александрович
- Иван Калита
Сколько революций было в России?
- Одна
- Две
- Три
- Четыре
Раз уж вспомнили про бунты, скажите, какого бунта не было в России?
- Хлебного
- Орехового
- Медного
- Соляного
С каким царем закончилось Смутное время?
- Михаил Федорович
- Федор Никитич
- Лжедмитрий II
- Иван Воротынский
В каком году была принята первая Конституция СССР?
- 1922
- 1924
- 1927
- 1929
Кем приходился Владимир княгине Ольге?
- Мужем
- Отцом
- Братом
- Внуком
Какой из перечисленных городов был главным соперником Москвы на роль общерусского политического центра в начале образования единого Русского государства?
- Ярославль
- Новгород
- Томск
- Тверь
Как назывался небольшой кружок близких Ивану Грозному людей, сложившийся в первые годы его правления?
- Верховный совет
- Избранная рада
- Тайная вечеря
- Всевидящее око
В честь какого события построен Собор Василия Блаженного?
- Битва на Калке
- Невская битва
- Взятие Казани
- Освобождение от монголо-татарского ига
Кто после смерти Иосифа Сталина занял пост председателя Совета министров СССР?
- Берия
- Жуков
- Молотов
- Маленков