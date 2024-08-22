Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

Как думаете, в музее истории вам нужен аудиогид или вы сами что угодно расскажете?

Историю сложно назвать любимым предметом всех школьников, но говорят, что ее нужно знать хотя бы для того, чтобы не допускать ошибок в будущем. Как вы считаете, наломаете дров в нашем тесте или ответите на все вопросы без запинки?