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Образование тест Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

В этом сложном тесте вам придется вспомнить всё

3 973
26 комментариев
Как думаете, в музее истории вам нужен аудиогид или вы сами что угодно расскажете?

Историю сложно назвать любимым предметом всех школьников, но говорят, что ее нужно знать хотя бы для того, чтобы не допускать ошибок в будущем. Как вы считаете, наломаете дров в нашем тесте или ответите на все вопросы без запинки?

ТЕСТПройден 1970 раз
1 / 10
Кто основал Московское княжество?
  • Юрий Долгорукий
  • Александр Невский
  • Даниил Александрович
  • Иван Калита
2 / 10
Сколько революций было в России?
  • Одна
  • Две
  • Три
  • Четыре
3 / 10
Раз уж вспомнили про бунты, скажите, какого бунта не было в России?
  • Хлебного
  • Орехового
  • Медного
  • Соляного
4 / 10
С каким царем закончилось Смутное время?
  • Михаил Федорович
  • Федор Никитич
  • Лжедмитрий II
  • Иван Воротынский
5 / 10
В каком году была принята первая Конституция СССР?
  • 1922
  • 1924
  • 1927
  • 1929
6 / 10
Кем приходился Владимир княгине Ольге?
  • Мужем
  • Отцом
  • Братом
  • Внуком
7 / 10
Какой из перечисленных городов был главным соперником Москвы на роль общерусского политического центра в начале образования единого Русского государства?
  • Ярославль
  • Новгород
  • Томск
  • Тверь
8 / 10
Как назывался небольшой кружок близких Ивану Грозному людей, сложившийся в первые годы его правления?
  • Верховный совет
  • Избранная рада
  • Тайная вечеря
  • Всевидящее око
9 / 10
В честь какого события построен Собор Василия Блаженного?
  • Битва на Калке
  • Невская битва
  • Взятие Казани
  • Освобождение от монголо-татарского ига
10 / 10
Кто после смерти Иосифа Сталина занял пост председателя Совета министров СССР?
  • Берия
  • Жуков
  • Молотов
  • Маленков

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Тест История Знания Обучение Образование Школьные знания
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Комментарии
26
ПРО
22 августа 2024, 12:51
"Сколько революций было в России?" - вопрос вообще некорректен! Либо 2 - Смута 17в и события 1905-1917 г., либо более двух десятков! Смотря какой критерий взять!
Smykson
22 августа 2024, 12:41
Вопросы по истории страны с непредсказуемым прошлым.
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