СУНЦ НГУ съехал в рейтинге лучших школ в стране — кто его обогнал

СУНЦ НГУ попал в ТОП-10 лучших школ России по конкурентоспособности учеников, заняв 9 место. Соответствующий рейтинг составило агентство RAEX.
— То, что мы попали в ТОП — нас не удивляет. Мы туда попадаем уже на протяжении нескольких лет. Сам обновленный рейтинг мы еще не видели, — рассказали НГС в пресс-службе СУНЦ НГУ.
Так, в 2023 году образовательное учреждение тоже попало в ТОП-10 рейтинга от RAEX, финишировав на 5 месте. Таким образом, за год СУНЦ НГУ опустился в топе на 4 позиции.
RAEX традиционно составляет рейтинги школ на основе информации о приемных кампаниях, предоставленной вузами из собственного ТОП-50 рейтинга. Рейтинги по конкурентоспособности выпускников отражают успешность поступления выпускников учебных заведений в лучшие вузы России. В этом году в исследовании были учтены данные более 240 тысяч выпускников школ 2022 и 2023 годов.
Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») — это крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Агентство занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, исследованиями отраслей и рынков. Ключевые сферы деятельности RAEX — подготовка рейтингов в сфере образования, некоммерческого сектора, устойчивого развития, а также инфраструктуры развития бизнеса.
Впервые за всю историю существования рейтинга конкурентоспособности выпускников произошла смена лидера. Физтех-лицей им. П. Л. Капицы из Долгопрудного обошел СУНЦ МГУ. Авторы исследования связывают это с увеличением доли победителей олимпиад, которые поступили в престижные вузы без вступительных испытаний.
Топ-10 школ в рейтинге по конкурентоспособности выпускников выглядит следующим образом:
Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область, Долгопрудный);
СУНЦ МГУ (Москва);
Лицей «Вторая школа» (Москва);
Физико-математический лицей № 31 (Челябинск);
Физико-математическая школа (Тюмень);
Школа № 179 (Москва);
Президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург);
Лицей КЭО (Ростов-на-Дону);
СУНЦ НГУ (Новосибирск);
Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова (Санкт-Петербург).
Ранее НГС писал, что НГУ попал в рейтинг лучших университетов мира.