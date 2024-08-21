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Образование СУНЦ НГУ съехал в рейтинге лучших школ в стране — кто его обогнал

СУНЦ НГУ съехал в рейтинге лучших школ в стране — кто его обогнал

В самом учебном центре новый рейтинг еще не видели

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6 комментариев

Знаменитая школа находится в Академгородке

СУНЦ НГУ попал в ТОП-10 лучших школ России по конкурентоспособности учеников, заняв 9 место. Соответствующий рейтинг составило агентство RAEX.

— То, что мы попали в ТОП — нас не удивляет. Мы туда попадаем уже на протяжении нескольких лет. Сам обновленный рейтинг мы еще не видели, — рассказали НГС в пресс-службе СУНЦ НГУ.

Так, в 2023 году образовательное учреждение тоже попало в ТОП-10 рейтинга от RAEX, финишировав на 5 месте. Таким образом, за год СУНЦ НГУ опустился в топе на 4 позиции.

RAEX традиционно составляет рейтинги школ на основе информации о приемных кампаниях, предоставленной вузами из собственного ТОП-50 рейтинга. Рейтинги по конкурентоспособности выпускников отражают успешность поступления выпускников учебных заведений в лучшие вузы России. В этом году в исследовании были учтены данные более 240 тысяч выпускников школ 2022 и 2023 годов.

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») — это крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Агентство занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, исследованиями отраслей и рынков. Ключевые сферы деятельности RAEX — подготовка рейтингов в сфере образования, некоммерческого сектора, устойчивого развития, а также инфраструктуры развития бизнеса.

Впервые за всю историю существования рейтинга конкурентоспособности выпускников произошла смена лидера. Физтех-лицей им. П. Л. Капицы из Долгопрудного обошел СУНЦ МГУ. Авторы исследования связывают это с увеличением доли победителей олимпиад, которые поступили в престижные вузы без вступительных испытаний.

Топ-10 школ в рейтинге по конкурентоспособности выпускников выглядит следующим образом:

  1. Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область, Долгопрудный);

  2. СУНЦ МГУ (Москва);

  3. Лицей «Вторая школа» (Москва);

  4. Физико-математический лицей № 31 (Челябинск);

  5. Физико-математическая школа (Тюмень);

  6. Школа № 179 (Москва);

  7. Президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург);

  8. Лицей КЭО (Ростов-на-Дону);

  9. СУНЦ НГУ (Новосибирск);

  10. Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова (Санкт-Петербург).

Ранее НГС писал, что НГУ попал в рейтинг лучших университетов мира.

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Комментарии
6
Гость
21 августа 2024, 16:38
Москва и Питер - само собой, но теперь и Челябинск, Тюмень и Ростов вытесняют.
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
21 августа 2024, 16:33
Его обогнала школа на Богаткова.
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