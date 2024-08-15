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Образование НГУ попал в рейтинг лучших университетов мира — на каком он месте

НГУ попал в рейтинг лучших университетов мира — на каком он месте

Рейтинг составили аналитики шанхайской компании

601
10 комментариев
НГУ попал в мировой рейтинг

Новосибирский государственный университет попал в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года. Результаты исследования опубликованы на сайте компании ShanghaiRanking Consultancy.

В рейтинге, составленном ARWU, конкретные места получают учебные заведения, попавшие в первую сотню. Далее рейтинг делится на группы, внутри них ранжирование университетов и институтов идет по алфавиту и без присваивания определенного места.

Новосибирский государственный университет оказался в группе 801–900. В национальном рейтинге аналитики расположили НГУ на 6–7 месте. Всего в список попали семь высших учебных заведений из России.

В лидерах оказались Московский государственный университет (МГУ) — он находится в группе 101–150, Санкт-Петербургский государственный университет попал в группу 401–500, Московский физико-технический институт попал в группу 501–600.

В аналогичный рейтинг 2023 года попали девять вузов из России.

Мировой рейтинг вузов ARWU в 2024 году возглавил Гарвардский университет в США, на втором и третьем месте также расположились американские учебные заведения — Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

В начале июля стало известно, что НГУ занял 737-е место в рейтинге топ-1000 лучших вузов мира. Его составили специалисты американского новостного журнала.

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Комментарии
10
Антонин Новый
15 августа 2024, 17:44
до чего же странный дизайн у этого здания....
Гость
15 августа 2024, 17:51
НГУ гордится тем, что попал в Шанхайский (🤦‍♀️😂) рейтинг примерно на 900 (🤦‍♀️😂) месте.
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