НГУ попал в рейтинг лучших университетов мира — на каком он месте

НГУ попал в мировой рейтинг Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский государственный университет попал в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года. Результаты исследования опубликованы на сайте компании ShanghaiRanking Consultancy.



В рейтинге, составленном ARWU, конкретные места получают учебные заведения, попавшие в первую сотню. Далее рейтинг делится на группы, внутри них ранжирование университетов и институтов идет по алфавиту и без присваивания определенного места.



Новосибирский государственный университет оказался в группе 801–900. В национальном рейтинге аналитики расположили НГУ на 6–7 месте. Всего в список попали семь высших учебных заведений из России.



В лидерах оказались Московский государственный университет (МГУ) — он находится в группе 101–150, Санкт-Петербургский государственный университет попал в группу 401–500, Московский физико-технический институт попал в группу 501–600.



В аналогичный рейтинг 2023 года попали девять вузов из России.



Мировой рейтинг вузов ARWU в 2024 году возглавил Гарвардский университет в США, на втором и третьем месте также расположились американские учебные заведения — Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.



В начале июля стало известно, что НГУ занял 737-е место в рейтинге топ-1000 лучших вузов мира. Его составили специалисты американского новостного журнала.

