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Образование «Учреждения из США и более 100 других стран»: новосибирский университет вошел в топ-1000 лучших вузов мира

«Учреждения из США и более 100 других стран»: новосибирский университет вошел в топ-1000 лучших вузов мира

Рейтинг составил американский новостной журнал

653
5 комментариев
Новосибирский государственный университет занял 737-е место

Новосибирский вуз вошел в рейтинг лучших университетов мира, который составил американский журнал U.S. News & World Report. Как сообщается на сайте издания, в списке, в котором находятся 2250 учреждений, Новосибирский государственный университет занял 737-е место.

Речь идет о списке лучших мировых университетов 2024–2025 годов. Уточняется, что для расчета общего рейтинга специалисты использовали 13 показателей.

— Эти учреждения из США и более 100 других стран были ранжированы на основе 13 показателей, которые измеряют их академическую исследовательскую деятельность и их глобальную и региональную репутацию, — сказано на сайте журнала.

Уточняется, что специалисты представили 10-й ежегодный рейтинг лучших мировых университетов. В перечень индикаторов оценки вошли такие показатели, как глобальный рейтинг, региональная исследовательская репутация и другое. На сайте уточняется, что новосибирский вуз находится на 8 месте в рейтинге лучших университетов России.

НГС обратился в пресс-службу НГУ с просьбой прокомментировать приведенные в рейтинге данные.

В конце июня стало известно, что НГУ вошел в рейтинг лучших российских вузов по версии издания Forbes. Он оказался на 12 месте.

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Комментарии
6
fin
8 июля 2024, 19:49
Что нам вражеский рейтинг, на глобально юге, в африке мы первые, или как?
Гость
8 июля 2024, 19:53
а не в 10000000000 ?
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