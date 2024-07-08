«Учреждения из США и более 100 других стран»: новосибирский университет вошел в топ-1000 лучших вузов мира

Новосибирский государственный университет занял 737-е место Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский вуз вошел в рейтинг лучших университетов мира, который составил американский журнал U.S. News & World Report. Как сообщается на сайте издания, в списке, в котором находятся 2250 учреждений, Новосибирский государственный университет занял 737-е место.



Речь идет о списке лучших мировых университетов 2024–2025 годов. Уточняется, что для расчета общего рейтинга специалисты использовали 13 показателей.



— Эти учреждения из США и более 100 других стран были ранжированы на основе 13 показателей, которые измеряют их академическую исследовательскую деятельность и их глобальную и региональную репутацию, — сказано на сайте журнала.



Уточняется, что специалисты представили 10-й ежегодный рейтинг лучших мировых университетов. В перечень индикаторов оценки вошли такие показатели, как глобальный рейтинг, региональная исследовательская репутация и другое. На сайте уточняется, что новосибирский вуз находится на 8 месте в рейтинге лучших университетов России.



НГС обратился в пресс-службу НГУ с просьбой прокомментировать приведенные в рейтинге данные.

