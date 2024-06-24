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Образование НГУ вошел в сотню лучших вузов России по версии Forbes

НГУ вошел в сотню лучших вузов России по версии Forbes

Университет занят 12 место

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Учебное заведение стало единственным из Новосибирской области

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) занял 12 место в рейтинге среди 100 лучших российских вузов по версии издания Forbes. Лидирующие позиции в топе заняли вузы Москвы и Санкт-Петербургы.

— Выбирали 100 лучших из 547 российских вузов. Все учебные заведения прошли предварительный отбор. Главным стало наличие трех условий: аккредитация на территории РФ, свыше 400 студентов и наличие программ бакалавриата или же специалитета, — отметили в издании.

Как уточнили специалисты, работавшие над составлением рейтинга, учебные заведения по нескольким критериям: репутация учебного заведения в мире, качество преподавания и другие. НГУ набрал 45,01 баллов. Отметим, что НГС стал единственным вузом региона, который попал в список 100 лучших.

Ранее Новосибирская область и Новосибирск попали в топ-10 самых умных регионов России, заняв седьмое место. Городское поселение Кольцово оказалось на второй строчке рейтинга в категории «Административные центры».

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