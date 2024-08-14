Миллиард рублей потратят на новый корпус лицея № 113 на Богаткова — как будет выглядеть здание

Лицей № 113 находится в Дзержинском районе Источник: Наталья Панфилова / 2ГИС











В Новосибирске планируют построить новый корпус для лицея № 113 на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе. На строительство здания власти готовы потратить 1 041 331 261 рубль. Информация об этом появилась на сайте госзакупок вчера, 13 августа.

Новый корпус появится по адресу Бориса Богаткова, 241/1. Сейчас департамент строительства и архитектуры ищет подрядчика, который сможет построить здание до сентября 2026 года.

Здание сделают в оранжевом цвете Источник: zakupki.gov.ru











Крайняя дата подачи заявок — 29 августа. За миллиард рублей подрядчик должен будет подготовить здание, возвести его, обустроить фасад и окружающую территорию.

В Новосибирске перед началом этого учебного года отремонтировали два корпуса лицея № 9, построенного в 1937 году. В одном здании будут учиться младшеклассники лицея, а второй отдали под нужды Центра дополнительного образования.