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Образование Миллиард рублей потратят на новый корпус лицея № 113 на Богаткова — как будет выглядеть здание

Миллиард рублей потратят на новый корпус лицея № 113 на Богаткова — как будет выглядеть здание

Корпус хотят построить к 2026 году

2 210
14 комментариев
Лицей № 113 находится в Дзержинском районе

В Новосибирске планируют построить новый корпус для лицея № 113 на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе. На строительство здания власти готовы потратить 1 041 331 261 рубль. Информация об этом появилась на сайте госзакупок вчера, 13 августа.

Новый корпус появится по адресу Бориса Богаткова, 241/1. Сейчас департамент строительства и архитектуры ищет подрядчика, который сможет построить здание до сентября 2026 года.

Здание сделают в оранжевом цвете

Крайняя дата подачи заявок — 29 августа. За миллиард рублей подрядчик должен будет подготовить здание, возвести его, обустроить фасад и окружающую территорию.

В Новосибирске перед началом этого учебного года отремонтировали два корпуса лицея № 9, построенного в 1937 году. В одном здании будут учиться младшеклассники лицея, а второй отдали под нужды Центра дополнительного образования.

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Комментарии
14
Алле гараж
14 августа 2024, 09:19
А че не два?
Гость
14 августа 2024, 09:01
Я училась в школе №113. В советское время школа была не на самом хорошем счету, мягко говоря. Всегда была переполнена. Я училась в "Е" классе, в каждом классе по 40 учеников. Много было детей из неблагополучных семей.
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