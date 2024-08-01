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Образование тест Только гении ответят на 10 из 10: сложный тест для самых умных

Только гении ответят на 10 из 10: сложный тест для самых умных

Настало время пораскинуть мозгами

2 092
4 комментария
Если вас в книгах всегда интересовали только картинки, вам, возможно, будет сложновато

Покажите нам человека, который утверждает, что знает всё на свете, и мы дадим ему пройти этот тест. Если он ответит на все 10 вопросов, так и быть, мы ему поверим. А перед тем как устроить проверку кому-либо еще, давайте проверим себя — сколько из этой десятки вопросов окажутся вам по плечу?

ТЕСТПройден 849 раз
1 / 10
Что общего у козы, овцы и осьминога?
  • Цвет глаз
  • Строение мозга
  • Способность падать в обморок
  • Зрачки
2 / 10
Как на самом деле звали главную героиню повести Тургенева «Ася»?
  • Настя
  • Анна
  • Агриппина
  • Светлана
3 / 10
Какой марш официально был полковым маршем лейб-гвардии Казачьего полка?
  • Прощание славянки
  • Марш Мендельсона
  • Радость победы
  • За верность
4 / 10
Какие животные образуют огромные скопления, в которых наблюдается так называется мурмурация?
  • Коты
  • Тюлени
  • Птицы
  • Олени
5 / 10
Какая буква русского алфавита — самая молодая?
  • Й
  • Ё
  • Ъ
  • Щ
6 / 10
Бальзаковский возраст — это сколько в годах?
  • 30–40 лет
  • 40–50 лет
  • 50–60 лет
  • 60–70 лет
7 / 10
Сколько длился самый продолжительный полет курицы?
  • 5 секунд
  • 13 секунд
  • 28 секунд
  • 34 секунды
8 / 10
Кто из литературных персонажей спас 18 голубей и воробья во время пожара?
  • Старуха Шапокляк
  • Кот в сапогах
  • Никита Кожемяка
  • Дядя Степа
9 / 10
Как невеста должна была попасть в дом жениха, чтобы домовой принял ее в новую семью?
  • Спиной вперед
  • Через окно
  • Через дымоход
  • На руках жениха
10 / 10
На пикник собрались 4 супружеские пары. Алиса съела 3 куска шашлыка, Мария — 2 куска, Олеся — 4 куска, а Оксана — 1 кусок. Кирилл съел столько, сколько его жена, Олег — вдвое больше своей жены, Сергей — в три раза больше своей жены, а Никита — в четыре раза больше своей жены. Все присутствующие съели вместе 32 куска шашлыка. Как зовут жену Никиты?
  • Алиса
  • Мария
  • Олеся
  • Оксана

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Комментарии
4
Гость
1 августа 2024, 14:10
6 из 10 верно и это я просто наугад тыкал кнопки))
Гость
1 августа 2024, 14:13
Ответил правильно на все вопросы только Я. Остальные мимо!
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