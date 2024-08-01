Только гении ответят на 10 из 10: сложный тест для самых умных

Покажите нам человека, который утверждает, что знает всё на свете, и мы дадим ему пройти этот тест. Если он ответит на все 10 вопросов, так и быть, мы ему поверим. А перед тем как устроить проверку кому-либо еще, давайте проверим себя — сколько из этой десятки вопросов окажутся вам по плечу?