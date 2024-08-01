Только гении ответят на 10 из 10: сложный тест для самых умных

Покажите нам человека, который утверждает, что знает всё на свете, и мы дадим ему пройти этот тест. Если он ответит на все 10 вопросов, так и быть, мы ему поверим. А перед тем как устроить проверку кому-либо еще, давайте проверим себя — сколько из этой десятки вопросов окажутся вам по плечу?
Что общего у козы, овцы и осьминога?
- Цвет глаз
- Строение мозга
- Способность падать в обморок
- Зрачки
Как на самом деле звали главную героиню повести Тургенева «Ася»?
- Настя
- Анна
- Агриппина
- Светлана
Какой марш официально был полковым маршем лейб-гвардии Казачьего полка?
- Прощание славянки
- Марш Мендельсона
- Радость победы
- За верность
Какие животные образуют огромные скопления, в которых наблюдается так называется мурмурация?
- Коты
- Тюлени
- Птицы
- Олени
Какая буква русского алфавита — самая молодая?
- Й
- Ё
- Ъ
- Щ
Бальзаковский возраст — это сколько в годах?
- 30–40 лет
- 40–50 лет
- 50–60 лет
- 60–70 лет
Сколько длился самый продолжительный полет курицы?
- 5 секунд
- 13 секунд
- 28 секунд
- 34 секунды
Кто из литературных персонажей спас 18 голубей и воробья во время пожара?
- Старуха Шапокляк
- Кот в сапогах
- Никита Кожемяка
- Дядя Степа
Как невеста должна была попасть в дом жениха, чтобы домовой принял ее в новую семью?
- Спиной вперед
- Через окно
- Через дымоход
- На руках жениха
На пикник собрались 4 супружеские пары. Алиса съела 3 куска шашлыка, Мария — 2 куска, Олеся — 4 куска, а Оксана — 1 кусок. Кирилл съел столько, сколько его жена, Олег — вдвое больше своей жены, Сергей — в три раза больше своей жены, а Никита — в четыре раза больше своей жены. Все присутствующие съели вместе 32 куска шашлыка. Как зовут жену Никиты?
- Алиса
- Мария
- Олеся
- Оксана