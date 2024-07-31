Студентам российских вузов дадут 20 лет на оплату учебы: как это работает

В приемных комиссиях рассказали, как вузы практикуют учебу в кредит

Источник: Артем Устюжанин











Поступить на бюджет в вуз — задача со звездочкой даже для тех, кто выиграл битву с ЕГЭ, получив хорошие баллы. Университеты ограничены в бесплатных местах, получить их порой можно, только имея льготы, а обучение за деньги способна потянуть не каждая семья. В такой ситуации выходом из положения может стать кредит на образование. Кто может его получить, придется ли выплачивать займ во время учебы и как кредитоваться с господдержкой? Ответы на частые вопросы — в этом материале.





Что такое образовательный кредит с господдержкой и как он работает?

Чтобы обучаться на кредитные средства, можно воспользоваться одним из двух вариантов банковского «займа» — с государственной поддержкой и без нее. Суть первого — в сниженной процентной ставке для обучающихся. Сейчас она составляет 3% годовых. Оставшуюся ставку банку компенсирует государство. Например, если полная переплата у кредитной организации составляет 18,5% годовых, то 15,5% из них за вас вернет государство.



Еще одна особенность кредита на образование с господдержкой — льготный период. Это весь срок обучения студента и еще дополнительно 9 месяцев после получения диплома. В течение этого времени можно ограничиться только уплатой начисленных процентов:



в первый год 40% от начисленных процентов;

во второй — 60%;

в третий год и далее — 100%.

Пока ребята учатся, на кредит действует льготный период Источник: Александр Ощепков











Так, закрыть основную сумму кредита можно будет уже после трудоустройства. Это станет преимуществом для ребят, которые планируют погашать его самостоятельно — без помощи родителей или других спонсоров.



После льготного периода кредит возвращают по классической схеме — основной долг и начисленные проценты. Полностью погасить задолженность перед банком выпускнику нужно в течение 15 лет. То есть общий срок кредитования состоит из льготного периода (время обучения + 9 месяцев) и еще 15 лет. Допускается досрочное погашение образовательного кредита — полностью или частично.



Размер образовательного кредита ограничен стоимостью обучения. Но получить его можно на обучение в любом российском вузе с действующей лицензией и аккредитацией РФ.



Кредит предоставляют по госпрограмме РФ «О государственной поддержке образовательного кредитования», утвержденной постановлением правительства РФ 15.09.2020 № 1448.



Что думают про образовательный кредит сами вузы?

По мнению представителей высших школ, такое кредитование — возможность платно учиться там, где хочется, но без особого финансового обременения.



Если у родителей нет возможности оплачивать обучение, образовательный кредит — это шанс на преодоление «ловушки бедности». Костромская ГСХА

В прошлом году по образовательному кредиту оплатили обучение шесть абитуриентов Костромской государственной сельскохозяйственной академии.



— Среди наших абитуриентов пользуются популярностью архитектурно-строительное, кинологическое, ветеринарное и инженерно-технологическое направления. Кто не прошел по конкурсу, может начать учиться платно. И это замечательно. Мы всегда говорим: не важно, с какими баллами ты пришел, на бюджете или коммерческой основе ты учишься, главное — каким специалистом выйдешь из вуза. А льготное образовательное кредитование — отличный стартовый механизм получить ту самую профессию, — рассказывает начальник управления информационной политики и маркетинга Костромской ГСХА Наталья Журавлева.



Кстати, иногда помогают не только государство и банк, но и сами вузы. В той же Костромской ГСХА отличникам снижают стоимость платного образования.



Заявку на получение образовательного займа рассмотрят за 3–5 дней Источник: Александр Ощепков











Сейчас в приемных комиссиях вузов наблюдают интерес к образовательным кредитам со стороны не только абитуриентов, но и студентов.



— Это обусловлено условиями кредитования. Однако пока говорить о массовом использовании данного инструмента оплаты рано. На сегодняшний день по образовательному кредиту в нашем институте обучается всего 16 человек, это составляет менее 3% от общего числа студентов. В 2023 году таких студентов было 12. То есть тенденция к росту прослеживается, пусть и не быстрая, — говорят в пресс-службе Пермского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова



В филиале Российского экономического университета в Перми отмечают, что вузы сами активно продвигают образовательные кредиты, чтобы каждый желающий получить диплом о высшем мог себе это позволить.



— Приемная комиссия открыто предлагает такую форму оплаты при поступлении на договорной основе. С рекламными материалами образовательного кредита с господдержкой можно ознакомиться как на информационных порталах вуза, так и на стендах. Сотрудники комиссии в рамках консультаций рассказывают о плюсах и достоинствах такой формы оплаты, — сообщают в Пермском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова.



Как получить кредит на образование с господдержкой?

Получить образовательный кредит с господдержкой могут только действующие или будущие студенты аккредитованных учебных заведений — граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет. Если заемщик младше 18 лет, для кредитования потребуется согласие родителей или законных представителей, а также их паспорта и свидетельство о рождении обучающегося.



Для иностранных студентов на учебу в кредит есть ограничения: чтобы получить заем с господдержкой, нужно быть гражданином РФ Источник: Александр Ощепков











Студентам нужно предоставить стандартный пакет документов. В него входят:

паспорт;

СНИЛС;

договор с учебным заведением;

квитанция на оплату обучения.

Некоторые банки дополнительно могут запросить документ, подтверждающий доход, и справку о временной регистрации, если нет постоянной.



Заявку рассмотрят за 3–5 рабочих дней. Если кредит одобрят, потребуется приехать в банк и подписать договор. Далее кредитная организация будет самостоятельно переводить оплату на счет учебного заведения по семестрам.



В каких банках можно оформить образовательный кредит в 2024 году?

Выбранная специальность для получения кредита на учебу не имеет значения — главное, чтобы у вуза была российская лицензия Источник: Александр Ощепков











Сегодня получить кредит на образование с господдержкой можно всего в четырех банках. Его предоставляют Сбербанк, Алмазэргиэнбанк, РНКБ и Т-Банк. Только они кредитуют студентов на льготных условиях.



Некоторые банки выдают образовательные кредиты и без господдержки. По сути, это обычное потребительское кредитование на общих условиях — без сниженной процентной ставки и льготного периода.

