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Образование тест Географию прогуливали? Вам ни за что не угадать эти 10 стран по карте мира

Географию прогуливали? Вам ни за что не угадать эти 10 стран по карте мира

Узнаваемых очертаний в этом тесте не ждите

292
1 комментарий
Сейчас узнаем, кто когда последний раз крутил в руках глобус


Политическую карту мира хоть раз видел каждый: на уроках географии в школах без нее никуда. Но если отличники знают ее наизусть, то прогульщики смогут опознать на карте разве что Россию, Италию и еще парочку визуально узнаваемых государств. Этот тест выведет всех двоечников на чистую воду. Мы отметили на карте 10 стран, которые далеко не все узнают по очертаниям. Неужели и вы провалитесь?

ТЕСТ
1 / 10
Эта страна — одна из республик бывшего СССР. Узнаете по очертаниям?
  • Татарстан
  • Узбекистан
  • Таджикистан
  • Туркменистан
2 / 10
А это что за страна?
  • Дания
  • Норвегия
  • США
  • Гренландия
3 / 10
Теперь мы в Европе, но где именно?
  • В Нидерландах
  • В Бельгии
  • В Австрии
  • В Швейцарии
4 / 10
Хотите экзотического туризма? Тогда поезжайте в африканскую страну под названием...
  • ...Ангола
  • ...Кения
  • ...Эфиопия
  • ...Камерун
5 / 10
Заскочим в еще одну африканскую страну. Угадаете, в какую?
  • В Мали
  • В Нигерию
  • В Уганду
  • В Демократическую Республику Конго
6 / 10
Что это за страна в Азии?
  • Лаос
  • Пакистан
  • Непал
  • Бруней
7 / 10
Многие россияне проводят отпуск в Юго-Восточной Азии, в том числе и в этой стране. Как она называется?
  • Камбоджа
  • Лаос
  • Вьетнам
  • Таиланд
8 / 10
Обращали внимания на эту страну, когда смотрели на карту мира? Что это?
  • Вануату
  • Федеративные Штаты Микронезии
  • Кирибати
  • Папуа — Новая Гвинея
9 / 10
Эту южноамериканскую страну вы наверняка узнаете.
  • Бразилия
  • Чили
  • Аргентина
  • Парагвай
10 / 10
Последняя страна в нашем тесте.
  • Эквадор
  • Венесуэла
  • Колумбия
  • Боливия

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Тест География Страны Мир Знания
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