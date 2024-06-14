Географию прогуливали? Вам ни за что не угадать эти 10 стран по карте мира



Политическую карту мира хоть раз видел каждый: на уроках географии в школах без нее никуда. Но если отличники знают ее наизусть, то прогульщики смогут опознать на карте разве что Россию, Италию и еще парочку визуально узнаваемых государств. Этот тест выведет всех двоечников на чистую воду. Мы отметили на карте 10 стран, которые далеко не все узнают по очертаниям. Неужели и вы провалитесь?

