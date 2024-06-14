Географию прогуливали? Вам ни за что не угадать эти 10 стран по карте мира

Политическую карту мира хоть раз видел каждый: на уроках географии в школах без нее никуда. Но если отличники знают ее наизусть, то прогульщики смогут опознать на карте разве что Россию, Италию и еще парочку визуально узнаваемых государств. Этот тест выведет всех двоечников на чистую воду. Мы отметили на карте 10 стран, которые далеко не все узнают по очертаниям. Неужели и вы провалитесь?
- Татарстан
- Узбекистан
- Таджикистан
- Туркменистан
- Дания
- Норвегия
- США
- Гренландия
- В Нидерландах
- В Бельгии
- В Австрии
- В Швейцарии
- ...Ангола
- ...Кения
- ...Эфиопия
- ...Камерун
- В Мали
- В Нигерию
- В Уганду
- В Демократическую Республику Конго
- Лаос
- Пакистан
- Непал
- Бруней
- Камбоджа
- Лаос
- Вьетнам
- Таиланд
- Вануату
- Федеративные Штаты Микронезии
- Кирибати
- Папуа — Новая Гвинея
- Бразилия
- Чили
- Аргентина
- Парагвай
- Эквадор
- Венесуэла
- Колумбия
- Боливия