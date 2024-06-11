Радуйтесь, если наберете хотя бы 5 из 10. Сложный тест с вопросами из ЕГЭ по биологии



Как правило, если выпускник готовится к экзамену, то сдает его хорошо. Но на ЕГЭ есть предмет, с которым всё далеко не так просто. Экзамен по биологии уже много лет пишут хуже всего. Вопросы из него оказываются не по зубам даже старательным отличникам. Может, всё это время их просто стоило задавать вам? Попробуйте решить эти задания из ЕГЭ по биологии — в конце теста вы обрадуетесь даже 5 баллам из 10.

