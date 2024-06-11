Радуйтесь, если наберете хотя бы 5 из 10. Сложный тест с вопросами из ЕГЭ по биологии

Как правило, если выпускник готовится к экзамену, то сдает его хорошо. Но на ЕГЭ есть предмет, с которым всё далеко не так просто. Экзамен по биологии уже много лет пишут хуже всего. Вопросы из него оказываются не по зубам даже старательным отличникам. Может, всё это время их просто стоило задавать вам? Попробуйте решить эти задания из ЕГЭ по биологии — в конце теста вы обрадуетесь даже 5 баллам из 10.
- Больше
- Меньше
- Столько же
- 0%
- 25%
- 75%
- 100%
- Анафаза, метафаза, телофаза, профаза
- Анафаза, телофаза, профаза, метафаза
- Профаза, метафаза, анафаза, телофаза
- Телофаза, профаза, метафаза, анафаза
- Мочковатая корневая система
- Сетчатое жилкование листьев
- Диффузное расположение проводящих пучков в стеблях
- Наличие только травянистых форм растений
- Кожные покровы с чешуйками или щитками
- Непостоянная температура тела
- Четырехкамерное сердце
- Ячеистые легкие
1. Хордовые.
2. Животные.
3. Эукариоты.
4. Страусы.
5. Птицы.
6. Страусовые.
- 2, 1, 3, 4, 6, 5
- 3, 6, 1, 2, 5, 4
- 1, 5, 4, 6, 2, 3
- 3, 2, 1, 5, 6, 4
- Эпидермис
- Дерма
- Подкожно-жировая клетчатка
- Атерома
- Дождевой червь
- Болгарская палочка
- Спорынья
- Сенная палочка
- Переваривание клетчатки
- Всасывание аминокислот
- Всасывание воды
- Выделение соляной кислоты
1. Вены.
2. Аорта.
3. Артерии.
4. Капилляры.
- 2, 3, 4, 1
- 4, 2, 3, 1
- 1, 2, 4, 3
- 3, 1, 2, 4