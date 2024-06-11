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Образование тест Радуйтесь, если наберете хотя бы 5 из 10. Сложный тест с вопросами из ЕГЭ по биологии

Радуйтесь, если наберете хотя бы 5 из 10. Сложный тест с вопросами из ЕГЭ по биологии

С ними не справляются даже подготовленные выпускники

911
3 комментария
У сдающих русский язык есть хотя бы словарь, а у выпускников-биологов — только собственная голова


Как правило, если выпускник готовится к экзамену, то сдает его хорошо. Но на ЕГЭ есть предмет, с которым всё далеко не так просто. Экзамен по биологии уже много лет пишут хуже всего. Вопросы из него оказываются не по зубам даже старательным отличникам. Может, всё это время их просто стоило задавать вам? Попробуйте решить эти задания из ЕГЭ по биологии — в конце теста вы обрадуетесь даже 5 баллам из 10.

ТЕСТ
1 / 10
В крови альпиниста больше или меньше гемоглобина, чем у обычного человека?
  • Больше
  • Меньше
  • Столько же
2 / 10
Здоровая мать и отец, больной гипертрихозом, решили завести ребенка. Известно, что ген гипертрихоза сцеплен с Y-хромосомой. Каков шанс, что ребенок родится здоровым?
  • 0%
  • 25%
  • 75%
  • 100%
3 / 10
Укажите правильный порядок фаз деления клетки при митозе.

  • Анафаза, метафаза, телофаза, профаза
  • Анафаза, телофаза, профаза, метафаза
  • Профаза, метафаза, анафаза, телофаза
  • Телофаза, профаза, метафаза, анафаза
4 / 10
Какое из этих признаков характерно для большинства растений класса двудольные?
  • Мочковатая корневая система
  • Сетчатое жилкование листьев
  • Диффузное расположение проводящих пучков в стеблях
  • Наличие только травянистых форм растений
5 / 10
Что характерно для организма, имеющего извилины в коре больших полушарий мозга?
  • Кожные покровы с чешуйками или щитками
  • Непостоянная температура тела
  • Четырехкамерное сердце
  • Ячеистые легкие
6 / 10
Укажите правильный порядок классификации африканского страуса, начиная с самой большой группы.

1. Хордовые.
2. Животные.
3. Эукариоты.
4. Страусы.
5. Птицы.
6. Страусовые.

  • 2, 1, 3, 4, 6, 5
  • 3, 6, 1, 2, 5, 4
  • 1, 5, 4, 6, 2, 3
  • 3, 2, 1, 5, 6, 4
7 / 10
Какой слой кожи состоит из эпителиальной ткани?
  • Эпидермис
  • Дерма
  • Подкожно-жировая клетчатка
  • Атерома
8 / 10
Среди этих безобидных для живых существ организмов притаился один паразит. Найдете его?
  • Дождевой червь
  • Болгарская палочка
  • Спорынья
  • Сенная палочка
9 / 10
Какой процесс происходит в тонком кишечнике?
  • Переваривание клетчатки
  • Всасывание аминокислот
  • Всасывание воды
  • Выделение соляной кислоты
10 / 10
Расположите кровеносные сосуды в порядке уменьшения в них кровяного давления.

1. Вены.
2. Аорта.
3. Артерии.
4. Капилляры.
  • 2, 3, 4, 1
  • 4, 2, 3, 1
  • 1, 2, 4, 3
  • 3, 1, 2, 4

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