«Я поспорил с родителями на 10 тысяч с каждого»: как школьнику удалось сдать ЕГЭ по химии на 100 баллов — секрет успеха

Молодой, красивый, умный Источник: Алексей Габалюк, Мария Ленц / NGS24.RU











Выпускник красноярской школы № 144 Алексей Габалюк сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов. Чтобы хорошо написать итоговый экзамен, Алексею пришлось готовиться несколько лет и при этом совмещать школу и дополнительные занятия. Мотивировали молодого человека здоровая конкуренция и спор на деньги с родителями. Наша коллега из NGS24.RU Дарья Дениско поговорила с выдающимся выпускником и узнала его секрет успеха.



Попал к звездному учителю

Алексей родился и вырос в Красноярске. Молодой человек живет с родителями и младшим братом, но тому до выпускных экзаменов еще далеко. Алексей связывает свои успехи во многом со своим отцом — он бывший полицейский и с детства привил парню дисциплину.



Химией Леша заинтересовался еще в седьмом классе. Предмет показался ему интересным, и он захотел изучать его глубже.



— Интересна химия, потому что это часть квантовой физики, а квантовая физика еще более интересная наука. Физика меня привлекает как наука, но ее я не сдаю, — рассказывает выпускник.



За время обучения парень успел сменить три школы, и все по собственному желанию, в поисках лучшего образования. В 10-й класс он перешел в известную 144-ю школу к «звездному учителю» Елене Молчановой, которая готовит лучших выпускников-химиков.



Перед подготовкой к экзамену у парня были слабые знания по химии, но было кое-что гораздо важнее — желание учиться и узнавать новое.



— У него было желание учиться и поступить в медицинский вуз. Медицинские вузы все престижные, абсолютно все. Вы сами знаете, что туда всегда был конкурс, есть и будет. Не могу ответить на вопрос, было ли заниматься с ним сложнее, чем с другими. Может быть, ему было сложнее, а я заставляла всех учить и мне всё рассказывать наизусть, — рассказывает учительница химии Елена Молчанова.

Последние звонки уже прошли в школах, впереди — выпускные Источник: Алексей Габалюк











«Первый» класс в новой школе (10-й класс. — Прим. ред.) он провел за изучением теории. Молодой человек быстро нагнал одноклассников. В школе три профильных химических класса и каждый ученик участвует в различных олимпиадах. Алексей признаётся, что здоровая конкуренция позволила ему добиться большего, например, выиграть несколько олимпиад, которые помогли при подготовке к ЕГЭ.



— Когда кто-то забирает диплом, а у тебя его нет, то тебе тоже хочется. И ты поэтому идешь дальше и дальше, и дальше. Я победитель двух олимпиад и участвовал во множестве олимпиад по химии, русскому и биологии. Это помогает при подготовке к ЕГЭ, потому что развиваешь вид со стороны и углубляешь свои знания. ЕГЭ кажется уже не таким сложным после олимпиады. Она дает опыт, она дает льготы при поступлении, если выиграешь. И там еще можно встретить новых друзей, у меня получилось, — делится выпускник и советует школьникам не игнорировать олимпиады.



Подготовка даже в каникулы

Полноценная подготовка к экзамену заняла два года. Леша вместе с одноклассниками начал заниматься еще летом перед 10-м классом. Такая программа у Елены Молчановой.



— «Натаскать» — я не люблю такое слово. Это упорный труд в течение двух лет, включая все каникулы, даже летние. И мы начинаем заниматься в 10-м классе, с 10 июля, вдумайтесь в это. Они приносят заявления, и с 10 июля на собственном энтузиазме я начинаю с ними заниматься. К концу августа человек 15 уходит, но остаются те, кто хочет и может, — рассказывает о своей методике Елена Робертовна.



Алексей нашел друзей и в школе, и на олимпиадах Источник: Алексей Габалюк











В 11-м классе день начинался с тестов по химии, а заканчивался решением сложных задач.



— Сначала я ехал в школу на утренние занятия, потом возвращался из школы и готовился сам на сайтах для подготовки, решал тесты. И вечером еще Елена Робертовна проводила занятия, на которых мы тоже готовились, — вспоминает школьные будни стобалльник.



Казалось, что с таким графиком даже поспать времени не остается, но парень со смехом рассказывает, что спал положенные восемь часов и еще оставалось время на хобби (рисование и спорт: футбол, плаванье и спортзал).



Экзамен состоит из двух частей: 28 тестовых вопросов и шести задач открытого типа. У олимпиадника проблемы были только с последней задачей, которая считается уровнем выше. Еще в начале учебного года Алексей не мог ее решить, однако за время подготовки он победил задание.



«По 10 тысяч с каждого»

Учителя сделали немало для высокого результата, но и родители поддерживали Алексея и мотивировали учиться.



— Я поспорил с родителями, что напишу на 100 баллов, на небольшое денежное вознаграждение, по 10 тысяч с каждого. Они отдали. Бывали такие моменты, когда я просил их не трогать, они, правда, не трогали. Ну и мотивацию, самое главное, дали, — делится ученик.



Перед экзаменом парень не волновался, потому что был уверен в своих знаниях.



— Немного не выспался, но утром был хороший завтрак, чтобы на ЕГЭ не голодать. Поехал, послушал музыку в машине, зарядился. Я всех этих людей уже видел на олимпиадах, все знакомые, — рассказывает выпускник.



Леша признаётся, что ЕГЭ абсолютно несложный экзамен, но при условии что ты к нему готовился.



— Я думаю, что я попал в самый сложный вариант по химии. Я сидел чуть ли не до последнего, но всё-таки я был уверен во всех ответах, кроме одного. Но, как видно, я попал.



Семья поддерживала во всём выпускника Источник: Алексей Габалюк











Результаты опубликовали через две недели после самого экзамена. Алексей свои чуть не проспал.



— Я спал, родители решили посмотреть, но так получилось, что они разбудили меня, я посмотрел —100 баллов. Уснуть потом уже не смог. Это было больше как облегчение, потому что я не принял бы результат ниже. Родители были рады, конечно, чуть больше, чем я, но они тоже ожидали, так что не очень пышная реакция, — вспоминает Леша.



Учительница школьника также ожидала от парня высоких результатов. За два года обучения он показал высокие результаты и упорно готовился.



— У меня есть конверт, в котором запечатаны их [ожидаемые] баллы с разбегом в 5 баллов, например, 95+. Он стоял в этом разделе 95+. Я предвидела, потому что он все тесты вместе с коварной тридцать четвертой задачей решал за полтора урока, — говорит Елена Молчанова.



Помимо химии, Алексей сдавал русский язык и базовую математику, а впереди — экзамен по биологии.



— Уклон был больше на химию, но по русскому, думаю, баллов 80 будет и 60 — по биологии. Приходилось жертвовать биологией ради химии, но я не переживаю по этому поводу.



«Запредельные баллы»

Дальше учиться Леша планирует в Москве — будет поступать в медицинский университет имени Сеченова.



— Так как я являюсь олимпиадником, мне надо просто подтвердить диплом, и, скорее всего, по другому отбору я попаду. Но вот так баллов 280 надо, конечно, это запредельные баллы, — рассказывает о планах выпускник.



Источник: Алексей Габалюк











Будущим выпускникам стобалльник советует выспаться и хорошо поесть перед сдачей. А также полностью откинуть волнение, которое в большинстве случаев только мешает.



— Главное, не волноваться, нормально поесть перед экзаменом и быть уверенным в себе — это самое главное. Уверенность решает больше, мне кажется, чем учеба. Вот где-то можно и не знать, но на уверенности вывезти.

