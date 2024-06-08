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Образование тест Эти 10 глаголов все пишут и произносят неправильно. Вы в том числе?

Эти 10 глаголов все пишут и произносят неправильно. Вы в том числе?

Давайте проверим, кто у нас тут такой грамотный

1 615
5 комментариев
В некоторых случаях так просто нужного слова и не подобрать

Хотя русский язык и без того богат словами, русский народ то и дело норовит пополнить его своими собственными. Авторского, так сказать, сочинения. А вы сможете отличить слово, которое действительно существует, от того, что является всего лишь выдумкой или появилось из-за безграмотности? Давайте выясним это.

ТЕСТ
1 / 10
В детстве многие мальчишки любят карабкаться по деревьям. А как еще можно заменить слово «карабкаются»?
  • Лазеют
  • Лазиют
  • Лазят
  • Лазют
2 / 10
Если есть слово «нагнуться», значит, есть и слово «нагинаться», правда ведь?
  • Конечно, правда
  • Нет, это не так
3 / 10
В приведенных ниже вариантах есть только одна однозначно неправильная форма глагола «пойти». Найдете ее?
  • Пойдемте
  • Пошли
  • Пошлите
  • Пойдем
4 / 10
Если в рану попадает спирт, то что он делает поначалу?
  • Щиплет
  • Щипет
  • Щипает
5 / 10
Помните эту крылатую фразу от Карлсона «А мы тут плюшками балуемся»? На какой слог правильно поставить ударение в слове «балуемся»?
  • На первый
  • На второй
  • На третий
  • На четвертый
6 / 10
Мама просит ребенка помахать бабушке и дедушке из окна. Какой глагол будет правильно применить?
  • Помахай
  • Помаши
7 / 10
Помните, в «Пластилиновой вороне» пели «Подарок сразу вру́чат, а может быть, вруча́т»? Так «вру́чат» или «вруча́т»?
  • Вру́чат
  • Вруча́т
8 / 10
В приведенных ниже примерах только одна пара слов написана правильно. Какая?
  • Ложите, складите
  • Покладите, положите
  • Кладите, ложите
  • Положите, кладите
9 / 10
А как в первом лице будет звучать глагол «победить»?
  • Победю
  • Побежу
  • Побежду
  • Здесь нет нормы, можно говорить как угодно
  • Все варианты неправильные
10 / 10
А в случае со словом «пылесосить» как правильно — «пылесошу» или «пылесосю»?
  • Все варианты неправильные, надо говорить «делаю уборку»
  • Пылесошу
  • Пылесосю
  • Оба варианта приемлемы

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