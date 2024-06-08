Эти 10 глаголов все пишут и произносят неправильно. Вы в том числе?
Давайте проверим, кто у нас тут такой грамотный
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Хотя русский язык и без того богат словами, русский народ то и дело норовит пополнить его своими собственными. Авторского, так сказать, сочинения. А вы сможете отличить слово, которое действительно существует, от того, что является всего лишь выдумкой или появилось из-за безграмотности? Давайте выясним это.
ТЕСТ
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В детстве многие мальчишки любят карабкаться по деревьям. А как еще можно заменить слово «карабкаются»?
Лазеют
Лазиют
Лазят
Лазют
2 / 10
Если есть слово «нагнуться», значит, есть и слово «нагинаться», правда ведь?
Конечно, правда
Нет, это не так
3 / 10
В приведенных ниже вариантах есть только одна однозначно неправильная форма глагола «пойти». Найдете ее?
Пойдемте
Пошли
Пошлите
Пойдем
4 / 10
Если в рану попадает спирт, то что он делает поначалу?
Щиплет
Щипет
Щипает
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Помните эту крылатую фразу от Карлсона «А мы тут плюшками балуемся»? На какой слог правильно поставить ударение в слове «балуемся»?
На первый
На второй
На третий
На четвертый
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Мама просит ребенка помахать бабушке и дедушке из окна. Какой глагол будет правильно применить?
Помахай
Помаши
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Помните, в «Пластилиновой вороне» пели «Подарок сразу вру́чат, а может быть, вруча́т»? Так «вру́чат» или «вруча́т»?
Вру́чат
Вруча́т
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В приведенных ниже примерах только одна пара слов написана правильно. Какая?
Ложите, складите
Покладите, положите
Кладите, ложите
Положите, кладите
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А как в первом лице будет звучать глагол «победить»?
Победю
Побежу
Побежду
Здесь нет нормы, можно говорить как угодно
Все варианты неправильные
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А в случае со словом «пылесосить» как правильно — «пылесошу» или «пылесосю»?
Все варианты неправильные, надо говорить «делаю уборку»