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Образование тест Пушкина не знаете? Спорим, на эти 10 вопросов о поэте вам не ответить

Пушкина не знаете? Спорим, на эти 10 вопросов о поэте вам не ответить

В день рождения «нашего всего» мы и сами не заметили, как начали рифмовать в заголовке

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12 комментариев
Вместо Пушкина его день рождения каждый год отмечают тысячи поклонников творчества поэта

С Пушкиным все — и его обожатели, и не ценящие литературу люди — знакомы со школы. Как правило, на уроках проходят только произведения поэта, а о его биографии говорят мало. Увы, тем, кто знаком с Пушкиным только по школьной программе, этот тест не пройти даже на 6 из 10. Ведь в нем как раз нужно вспомнить детали жизни «нашего всего».

ТЕСТ
1 / 10
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!

Так Пушкин обращался к своей няне, которую очень любил. Кстати, а как ее звали?
  • Надежда Осиповна
  • Ольга Сергеевна
  • Арина Родионовна
  • Наталья Николаевна
2 / 10
Как называлось первое опубликованное стихотворение Пушкина?
  • «К другу стихотворцу»
  • «Зимний вечер»
  • «Деревня»
  • «Забыв и рощу и свободу…»
3 / 10
Нередко в стихотворениях Пушкина встречается дата 19 октября. Что она означает?
  • Это день открытия лицея, в котором учился Пушкин
  • Это день его рождения
  • Это день знакомства Пушкина с Анной Керн
  • Это день смерти одного из друзей Пушкина — Ивана Пущина.
4 / 10
За что поэта сослали на юг?
  • За дуэль
  • За денежные махинации
  • За скандальную репутацию
  • За эпиграммы на чиновников и императора
5 / 10
Кому посвящено стихотворение Пушкина «Во глубине сибирских руд»?
  • Горнодобытчикам
  • Декабристам
  • Императору
  • Возлюбленной Пушкина
6 / 10
Что такое «болдинская осень»?
  • Стихотворение Пушкина
  • Литературный кружок, в который входил поэт
  • Период в жизни Пушкина
  • Незавершенный роман Пушкина
7 / 10
Как назывался литературный журнал, основанный поэтом?
  • «Современник»
  • «Отечественные записки»
  • «Русский вестник»
  • «Новый мир»
8 / 10
Какую из этих известных сказок сочинил не Пушкин?
  • «Сказка о рыбаке и рыбке»
  • «Серебряное копытце»
  • «Жених»
  • «Сказка о попе и о работнике его Балде»
9 / 10
Какое из этих произведений Пушкина осталось незавершенным?
  • «Арап Петра Великого»
  • «Капитанская дочка»
  • «Дубровский»
  • «Египетские ночи»
10 / 10
Сколько лет прожил Пушкин?
  • 37
  • 36
  • 35
  • 34

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Тест Пушкин Литература Знания Поэзия Юбилей
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