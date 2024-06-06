Пушкина не знаете? Спорим, на эти 10 вопросов о поэте вам не ответить

С Пушкиным все — и его обожатели, и не ценящие литературу люди — знакомы со школы. Как правило, на уроках проходят только произведения поэта, а о его биографии говорят мало. Увы, тем, кто знаком с Пушкиным только по школьной программе, этот тест не пройти даже на 6 из 10. Ведь в нем как раз нужно вспомнить детали жизни «нашего всего».
Голубка дряхлая моя!
Так Пушкин обращался к своей няне, которую очень любил. Кстати, а как ее звали?
- Надежда Осиповна
- Ольга Сергеевна
- Арина Родионовна
- Наталья Николаевна
- «К другу стихотворцу»
- «Зимний вечер»
- «Деревня»
- «Забыв и рощу и свободу…»
- Это день открытия лицея, в котором учился Пушкин
- Это день его рождения
- Это день знакомства Пушкина с Анной Керн
- Это день смерти одного из друзей Пушкина — Ивана Пущина.
- За дуэль
- За денежные махинации
- За скандальную репутацию
- За эпиграммы на чиновников и императора
- Горнодобытчикам
- Декабристам
- Императору
- Возлюбленной Пушкина
- Стихотворение Пушкина
- Литературный кружок, в который входил поэт
- Период в жизни Пушкина
- Незавершенный роман Пушкина
- «Современник»
- «Отечественные записки»
- «Русский вестник»
- «Новый мир»
- «Сказка о рыбаке и рыбке»
- «Серебряное копытце»
- «Жених»
- «Сказка о попе и о работнике его Балде»
- «Арап Петра Великого»
- «Капитанская дочка»
- «Дубровский»
- «Египетские ночи»
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