Пушкина не знаете? Спорим, на эти 10 вопросов о поэте вам не ответить

С Пушкиным все — и его обожатели, и не ценящие литературу люди — знакомы со школы. Как правило, на уроках проходят только произведения поэта, а о его биографии говорят мало. Увы, тем, кто знаком с Пушкиным только по школьной программе, этот тест не пройти даже на 6 из 10. Ведь в нем как раз нужно вспомнить детали жизни «нашего всего».