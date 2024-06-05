Два новосибирских вуза упали в рейтинге лучших университетов мира — ТГУ оказался выше

Список включает 1,5 тысячи университетов мира Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Два новосибирских вуза вошли в топ университетов мира в рейтинге QS World University Rankings 2025. Учреждения упали в рейтинге.

Список включает 1,5 тысячи университетов из 105 стран. Первым среди новосибирских вузов стал НГУ (Новосибирский государственный университет), он занял 442 строчку в рейтинге. Год назад университет был выше на 21 пункт — на 421 месте. НГТУ (Новосибирский государственный технический университет) попал в группу 1201 — 1400. В прошлом году университет был в диапазоне 1001 — 1200.

Всего в рейтинг вошли 47 университетов России. Среди российских вузов лучшим стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. МГУ занял 94 строчку. Следующий за ним — МГТУ имени Н. Э. Баумана на 298 месте. Третий — РУДН имени Патриса Лумумбы на 316 месте. Далее идет университет СПбГУ (365), КФУ (401), НИУ ВШЭ (410) и ТГУ (431).

Лидером в мире, по данным QS, стал Массачусетский технологический институт. Второе место досталось Имперскому колледжу Лондона. Далее идут университеты Оксфордский университет, Гарвардский и Кембриджский.

Рейтинг QS (World University Rankings) считается одним из самых авторитетных в мире. При оставлении аналитики используют шесть показателей: отношение работодателей к выпускникам университета, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, репутация в академической среде, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

