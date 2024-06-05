НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

южн.

 753мм 40%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,76
EUR 96,56
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Умер байкер, попавший в жесткое ДТП с фурой

Дело Зырянова
Лето с пользой
Текст ЕГЭ по русскому
Как не пропустить отпуск
Красотка на белом коне
Дети остались без путевок
Расписался покойник
Что значат посадки випов
Живут рядом с убийцами
НГС в Telegram
Образование Два новосибирских вуза упали в рейтинге лучших университетов мира — ТГУ оказался выше

Два новосибирских вуза упали в рейтинге лучших университетов мира — ТГУ оказался выше

Первое место из российских учреждений занял МГУ

1 964
17 комментариев
Список включает 1,5 тысячи университетов мира

Два новосибирских вуза вошли в топ университетов мира в рейтинге QS World University Rankings 2025. Учреждения упали в рейтинге.

Список включает 1,5 тысячи университетов из 105 стран. Первым среди новосибирских вузов стал НГУ (Новосибирский государственный университет), он занял 442 строчку в рейтинге. Год назад университет был выше на 21 пункт — на 421 месте. НГТУ (Новосибирский государственный технический университет) попал в группу 1201 — 1400. В прошлом году университет был в диапазоне 1001 — 1200.

Всего в рейтинг вошли 47 университетов России. Среди российских вузов лучшим стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. МГУ занял 94 строчку. Следующий за ним — МГТУ имени Н. Э. Баумана на 298 месте. Третий — РУДН имени Патриса Лумумбы на 316 месте. Далее идет университет СПбГУ (365), КФУ (401), НИУ ВШЭ (410) и ТГУ (431).

Лидером в мире, по данным QS, стал Массачусетский технологический институт. Второе место досталось Имперскому колледжу Лондона. Далее идут университеты Оксфордский университет, Гарвардский и Кембриджский.

Рейтинг QS (World University Rankings) считается одним из самых авторитетных в мире. При оставлении аналитики используют шесть показателей: отношение работодателей к выпускникам университета, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, репутация в академической среде, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

В конце марта опубликовали данные Глобального городского индекса (Global Cities Index — GCI), который включает оценки 1000 городов мира. Новосибирск в нём занял 570-е место и стал лучшим после Москвы и Санкт-Петербурга.

ПО ТЕМЕ
Вуз Университет Рейтинг
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Елена,  45

Ольга,  51

Маша,  39

Elena,  43

Маргарита,  30

Ириша,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление