Новосибирск попал в глобальный рейтинг городов: что оценили ниже всего

Хуже всего в Новосибирске, по мнению составителей рейтинга, с управлением Источник: Стас Соколов











В конце марта опубликованы данные Глобального Городского Индекса (Global Cities Index — GCI), который включает оценки 1000 городов мира. Новосибирск в нём занял 570 место, но это всё равно лучший показатель в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

GCI — проект международной консалтинговой компании Oxford Economics со штаб-квартирой в Лондоне. Рейтинг составляется на основе целого массива данных, которые позволяют оценить самые разные сферы городской жизни.

Города оцениваются по пяти категориям: экономика, человеческий капитал, качестве жизни, состояние окружающей среды и управление. Оценка в каждой категории выставляется на основе целого ряда статистических показателей.

Состояние экономики, среди прочего, определяется размером ВВП, уровнем безработицы, а также уровнем экономической стабильности.

На уровень управления влияет, например, развитие общественных институтов и деловой климат.

Города Глобального городского индекса на карте мира Источник: Oxford Economics











Первые пять мест глобального рейтинга заняли Нью-Йорк, Лондон, Сан Хосе (США), Токио и Париж. Однако в отдельных категориях ситуация иная. Так в первую тройку лучших городов по качеству жизни попали Гренобль (Франция), Канберра (Австралия) и Берн (Шотландия). С окружающей средой лучше всего в городах Сува (Фиджи), Форталеза (Бразилия) и Сан Хуан (Пуэрто-Рико).



Российские города получили от индекса не очень высокие оценки. Выше всего поднялась Москва (305 место) и Санкт-Петербург (395). Для сравнения, Венеция заняла 307 место, а Баку — 404-ое. На третьем месте в России оказался Новосибирск (570 место), опередивший и Казань (571), и Краснодар (583), и Тюмень (599). Все остальные российские города расположились ниже.

Новосибирск занял третье место среди российских гордов Источник: Стас Соколов











Лучше всего в Новосибирске дело обстоит с человеческим капиталом (375 место), сравнительно неплохо дела обстоят с экономикой (453 место), качество жизни находится на 597 месте, окружающая среда — на 705-ом. Хуже всего в городе, по мнению составителей рейтинга, с управлением — 946 место. На этом же месте находятся и Москва входящая в первую сотню по развитию экономики, и Пенза, занимающая в общем рейтинге 805 место.

Самые худшие оценки по общему рейтингу среди российских городов получили Новокузнецк (974 место), Липецк (947) и Астрахань (937). Замыкает глобальный рейтинг индийский Султанпур (1000).

Если в глобальном Оксфордском индексе Новосибирску удалось занять относительно других российских городов неплохие позиции, то оценка гастрономических достижений в 2023 году оказалась невысокой. Ни один ресторан города не попал в сотню лучших заведений России по версии премии WHERETOEAT