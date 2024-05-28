Вы не знаете русский язык. И всего 10 вопросов из ЕГЭ это докажут

Вряд ли кого-то из школьников утешат слова: «ЕГЭ по русскому — самое легкое». Да, экзамен по этому предмету из года в год пишут очень даже хорошо, но и готовятся выпускники основательно: учат правила расстановки ударений, зубрят написание сложных слов и повторяют про себя категории местоимений. Думаете, у вас все эти знания лежат в подкорке? Тогда вы без труда ответите на эти 10 вопросов из ЕГЭ по русскому языку.