Вы не знаете русский язык. И всего 10 вопросов из ЕГЭ это докажут

Вряд ли кого-то из школьников утешат слова: «ЕГЭ по русскому — самое легкое». Да, экзамен по этому предмету из года в год пишут очень даже хорошо, но и готовятся выпускники основательно: учат правила расстановки ударений, зубрят написание сложных слов и повторяют про себя категории местоимений. Думаете, у вас все эти знания лежат в подкорке? Тогда вы без труда ответите на эти 10 вопросов из ЕГЭ по русскому языку.
1) дешевИзна
2) ерЕтик
3) мозАичный
4) дОсуха
5) черпАть
- 2, 5
- 3
- 3, 4
- 1, 4
1) нанЯл
2) солгалА
3) сытА
4) облЕгчить
5) снятА
- 2, 3, 5
- 1, 5
- 2, 4
- 1, 2, 3
Какой союз пропущен в начале предложения?
- Так как
- Такая
- Эта
- Поскольку
1) ск...сить (траву), изд...лека, задр...жать
2) опл...тить (заказ), осн...щение, сп...собный
3) од...чать, пол...мизировать, см...рение
4) прот...реть, дер...вяшка, ут...шитель
5) бл...городный, ф...нтастический, запрогр...ммированный
- 1, 2, 5
- 4, 5
- 3, 5
- 2, 3, 4
пара ТУФЕЛЬ
у ОБЕИХ сестёр
ЛЯГТЕ на коврик
ЛОПНУТЫЕ пружины
ШЕСТЬЮСТАМИ листами
- Шестьюстами
- Лопнутые
- Туфель
- Лягте
1) размаз...вать, завед...вать
2) выкорч...вать, обманч...вый
3) кормил...ца, наста...вая
4) эмал...вый, имень...це
5) справ... (от дома), половинч...тый
- 3, 5
- 1, 2, 4
- 2, 3, 5
- 1, 2, 4, 5
1) Было особенно тихо и немноголюдно и лишь изредка доносились до слуха детский смех или лай собаки.
2) Мне тяжело вспоминать свое прошлое и Петербург и свою любовь.
3) У Ивана Степановича внезапно ярко заблестели глаза и лицо покрылось нездоровым румянцем.
4) И вот уже и трепещут и горят забрызганные росой ветки стройных деревьев.
5) Там и сям дрожат и колышутся отражения звезд и прибрежных камней.
- 1, 2, 5
- 1, 3, 4
- 2, 5
- 1, 4
1) (Не)добрая улыбка моего собеседника и даже не его безупречные манеры покорили меня, а необыкновенный голос — бархатный и глубокий.
2) Почерк был настолько (не)разборчивым, что я едва смог понять содержание письма.
3) (Не)распустившийся цветок уже источал тонкий аромат.
4) Несмотря на то что костюм был очень стар, достался он мне (не)даром: я отдал за него остатки своих скудных сбережений.
5) (Не)медля ни минуты, Наташа выбежала из дома.
- 1, 2
- 1, 4, 5
- 2, 5
- 3, 4, 5
Извержение Везувия подробно описа(1)о в адресова(2)ых римскому историку Тациту письмах Плиния Младшего, ране(3)ого в тот страшный августовский месяц.
- 2, 3
- 1, 2
- 1, 2, 3
- 1, 3
Организму человека (1) необходимы микроэлементы (2) использование (3) которых (4) в комплексных удобрениях (5) увеличивает питательную ценность плодов и овощей.
- 2
- 3
- 1
- 1, 2, 4, 5