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Образование тест Вы не знаете русский язык. И всего 10 вопросов из ЕГЭ это докажут

Вы не знаете русский язык. И всего 10 вопросов из ЕГЭ это докажут

Правильно ответят на них только стобалльники и репетиторы

62
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Пожалуй, сам создатель современного русского языка не смог бы написать ЕГЭ по «своему» предмету на 100 баллов

Вряд ли кого-то из школьников утешат слова: «ЕГЭ по русскому — самое легкое». Да, экзамен по этому предмету из года в год пишут очень даже хорошо, но и готовятся выпускники основательно: учат правила расстановки ударений, зубрят написание сложных слов и повторяют про себя категории местоимений. Думаете, у вас все эти знания лежат в подкорке? Тогда вы без труда ответите на эти 10 вопросов из ЕГЭ по русскому языку.

ТЕСТ
1 / 10
В каких словах верно выделено ударение?

1) дешевИзна
2) ерЕтик
3) мозАичный
4) дОсуха
5) черпАть
  • 2, 5
  • 3
  • 3, 4
  • 1, 4
2 / 10
Закрепим (или впервые узнаем) еще несколько сложных ударений русского языка: под какими цифрами они поставлены верно?

1) нанЯл
2) солгалА
3) сытА
4) облЕгчить
5) снятА
  • 2, 3, 5
  • 1, 5
  • 2, 4
  • 1, 2, 3
3 / 10
«…» коррекция фигуры всегда включает не только упражнения, но и правильное питание, то специалисты, контролирующие изменения фигуры, должны обладать соответствующими знаниями, чтобы составить ежедневное меню, в которое входят продукты, содержащие всё необходимое для дополнительных эффективных, корректирующих и моделирующих программных мероприятий.

Какой союз пропущен в начале предложения?
  • Так как
  • Такая
  • Эта
  • Поскольку
4 / 10
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

1) ск...сить (траву), изд...лека, задр...жать
2) опл...тить (заказ), осн...щение, сп...собный
3) од...чать, пол...мизировать, см...рение
4) прот...реть, дер...вяшка, ут...шитель
5) бл...городный, ф...нтастический, запрогр...ммированный
  • 1, 2, 5
  • 4, 5
  • 3, 5
  • 2, 3, 4
5 / 10
Какое из этих слов употреблено в неверной форме?

пара ТУФЕЛЬ
у ОБЕИХ сестёр
ЛЯГТЕ на коврик
ЛОПНУТЫЕ пружины
ШЕСТЬЮСТАМИ листами
  • Шестьюстами
  • Лопнутые
  • Туфель
  • Лягте
6 / 10
Вспомним правописание суффиксов в разных частых речи: под какими цифрами в обоих словах пропущена одна и та же гласная?

1) размаз...вать, завед...вать
2) выкорч...вать, обманч...вый
3) кормил...ца, наста...вая
4) эмал...вый, имень...це
5) справ... (от дома), половинч...тый
  • 3, 5
  • 1, 2, 4
  • 2, 3, 5
  • 1, 2, 4, 5
7 / 10
В каких из этих предложений нужно поставить только одну запятую?

1) Было особенно тихо и немноголюдно и лишь изредка доносились до слуха детский смех или лай собаки.
2) Мне тяжело вспоминать свое прошлое и Петербург и свою любовь.
3) У Ивана Степановича внезапно ярко заблестели глаза и лицо покрылось нездоровым румянцем.
4) И вот уже и трепещут и горят забрызганные росой ветки стройных деревьев.
5) Там и сям дрожат и колышутся отражения звезд и прибрежных камней.
  • 1, 2, 5
  • 1, 3, 4
  • 2, 5
  • 1, 4
8 / 10
В каких предложениях «не» со словом стоит написать раздельно?

1) (Не)добрая улыбка моего собеседника и даже не его безупречные манеры покорили меня, а необыкновенный голос — бархатный и глубокий.
2) Почерк был настолько (не)разборчивым, что я едва смог понять содержание письма.
3) (Не)распустившийся цветок уже источал тонкий аромат.
4) Несмотря на то что костюм был очень стар, достался он мне (не)даром: я отдал за него остатки своих скудных сбережений.
5) (Не)медля ни минуты, Наташа выбежала из дома.
  • 1, 2
  • 1, 4, 5
  • 2, 5
  • 3, 4, 5
9 / 10
Под какими цифрами стоит написать удвоенную Н?

Извержение Везувия подробно описа(1)о в адресова(2)ых римскому историку Тациту письмах Плиния Младшего, ране(3)ого в тот страшный августовский месяц.
  • 2, 3
  • 1, 2
  • 1, 2, 3
  • 1, 3
10 / 10
На месте каких цифр должны стоять запятые?

Организму человека (1) необходимы микроэлементы (2) использование (3) которых (4) в комплексных удобрениях (5) увеличивает питательную ценность плодов и овощей.
  • 2
  • 3
  • 1
  • 1, 2, 4, 5

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