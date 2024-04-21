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Образование подробности Рейдерский захват или коррупция? Почему ректор Института русского языка имени Пушкина лишилась должности

Рейдерский захват или коррупция? Почему ректор Института русского языка имени Пушкина лишилась должности

Наталья Трухановская выступала за ужесточение правил сдачи русского языка мигрантами

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Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская лишилась своего поста

Из московского Института русского языка имени Пушкина неожиданно уволили ректора Наталью Трухановскую. Исполняющим обязанности руководителя вуза назначили бывшего проректора МГУ имени Ломоносова Никиту Гусева.

Если верить официальному сообщению института, рано утром 19 апреля в здание вуза вошли двое: «неизвестный мужчина» и человек, который представился заместителем министра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским. Там происходящее назвали «рейдерским захватом» и «атакой» на русский язык и культуру.

— Очень печально, что во многих институтах происходят такие события. Могу только посочувствовать сотрудникам: когда такое происходит, начинает лихорадить всех, работать невозможно. В этом институте много хороших лингвистов, которые занимаются наукой. Конечно, их жизни это тоже не улучшит. Им я очень сочувствую, — поделилась с корреспондентом MSK1.RU ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.

— Я не знаю подробностей борьбы, — добавил профессор-исследователь факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Максим Кронгауз. — Но я знаю Наталью Сергеевну [Трухановскую] как честного человека и хорошего руководителя.

В начале апреля Следственный комитет сообщал, что пять преподавателей Института имени Пушкина незаконно выдавали мигрантам сертификаты о знании русского языка. На фигурантов возбудили уголовные дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как рассказала редакции MSK1.RU студентка института, поговаривают, что «такие случаи продажи сертификатов бывали и раньше, но сотрудников просто увольняли, а не делали из этого новость».

Наталья Трухановская выступала за ужесточение правил сдачи русского языка мигрантами. Как сообщили в институте, она добивалась отмены системы, позволяющей вузам привлекать частные организации для приема экзамена у мигрантов. По мнению представителей учебного заведения, этот механизм «выгоден мигрантскому лобби, заинтересованному в привлечении дешевой рабочей силы».

— Это не «мигрантское лобби», а коррупционная составляющая, — считает член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Аниса Джеенбекова. — У входа в [миграционный центр] «Сахарово» стоят группы мужчин, которые предлагают: «Экзамен по русскому языку! Экзамен по русскому языку!» Всё продается в открытую на площадке госучреждения. Это длится годами — значит, прибыльное дело.

По словам эксперта, сертификаты продают граждане Таджикистана и Узбекистана, а не России. Она уверена, что у них есть «крыши» и «сговор» с чиновниками, которые позволяют им лоббировать свои интересы.

— Там очень много заинтересованных лиц. Одни деньги, голые деньги. Всё продается и покупается, — объясняет Джеенбекова. Эксперт считает, что предложение Трухановской не привлекать частников к приему экзамена у мигрантов «сыграло против нее».

— Конечно, если она, [Трухановская], перекроет каналы этим людям, кому это понравится? — говорит Джеенбекова.

Накануне сообщения об увольнении Трухановской министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поручил отстранить коммерческие организации от проведения экзамена по русскому для мигрантов.

Ранее мы рассказывали, что Рособрнадзор допустил возможность включения устной части в экзамен по русскому для трудовых мигрантов.

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Вуз Мигрант Ректор Институт русского языка имени Пушкина Образование Криминал
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