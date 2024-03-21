Восемь вузов из Новосибирска оказались среди лучших в Сибири — в рейтинге есть неожиданный лидер

Восемь вузов из Новосибирской области попали в число лучших в Сибирском федеральном округе. Рейтинг опубликовало агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). Всего локальном рейтинге вузов по СФО оказались 34 образовательные организации. Вузы Новосибирска, которые входят в число лучших по всей стране, в рейтинг не включались, чтобы конкуренция была честной.
Лидером рейтинга 2024 года оказался Сибирский государственный университет путей и сообщения (СГУПС), он впервые попал на первую строчку. На втором месте расположился Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ). Замкнул тройку призеров Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева.
В рейтинг также попал Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) — он оказался на 8 месте, Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГГА) расположился на 13 месте, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ) замкнул двадцатку рейтинга.
На 21-е место в рейтинге аналитики поставили Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ), на 25-й строчке расположился Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики (СибГУТИ). Наконец, Сибирский государственный университет водного транспорта оказался на 29-м месте.
Аналитики представили локальные рейтинги вузов по федеральным округам России. В них учитываются данные, полученные из независимых источников, без проведения анкетирования вузов и онлайн-опросов. На место в рейтинге влияют три основных показателя.
Показатель «Образование» отражает уровень подготовкуи абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза, объемы финансирования, результаты выступления студентов на олимпиадах.
Показатель «Наука» учитывает бюджеты учебных заведений на исследование, масштаб аспирантуры, количество защит диссертаций и так далее.
Наконец, показатель «Общество» учитывает вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю студентов-целевиков и первокурсников из других регионов страны, частоту упоминания учебного заведения в СМИ и так далее. Итоговый балл вузов после суммирования показателей влиял на итоговые места образовательных учреждений в рейтинге. При этом из него были исключены вузы, которые входят в список лучших российских вузов RAEX-100. Среди них НГУ и НГТУ, в том числе.
Ранее НГС изучил стоимость обучения в вузах Новосибирска. За обучение на самых престижных специальностях придется заплатить более 300 тысяч рублей в год.