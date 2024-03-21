Восемь вузов из Новосибирска оказались среди лучших в Сибири — в рейтинге есть неожиданный лидер

Восемь вузов из Новосибирской области попали в число лучших в Сибирском федеральном округе. Рейтинг опубликовало агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). Всего локальном рейтинге вузов по СФО оказались 34 образовательные организации. Вузы Новосибирска, которые входят в число лучших по всей стране, в рейтинг не включались, чтобы конкуренция была честной.