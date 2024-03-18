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Тест

Даже учителя географии не ответят на все 10 вопросов этого теста. Думаете, у вас получится?

Есть только один способ проверить это

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Тот, кто ответит на все 10 вопросов, может позволить себе гордую ухмылку

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Если вы думали, что школьные знания вам никогда не пригодятся, то наш тест — как раз тот случай, где вы можете блеснуть всем, что усвоили в школе. Наконец-то те, кто исправно посещал каждый урок, смогут утереть носы прогульщикам.

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