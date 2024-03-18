Даже учителя географии не ответят на все 10 вопросов этого теста. Думаете, у вас получится?

Если вы думали, что школьные знания вам никогда не пригодятся, то наш тест — как раз тот случай, где вы можете блеснуть всем, что усвоили в школе. Наконец-то те, кто исправно посещал каждый урок, смогут утереть носы прогульщикам.
Есть только один способ проверить это
Если вы думали, что школьные знания вам никогда не пригодятся, то наш тест — как раз тот случай, где вы можете блеснуть всем, что усвоили в школе. Наконец-то те, кто исправно посещал каждый урок, смогут утереть носы прогульщикам.
По теме
30 октября 2023, 12:00Это знает даже школьник! Проверьте, помните ли вы эти 10 слов из уроков математики
12 февраля 2024, 10:00Неужели вы знаете о мире меньше школьника? Наш тест по географии это проверит
15 ноября 2023, 16:00Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)
05 февраля 2024, 14:00Только отличники ответят на эти 10 вопросов по русскому языку. А вы чем хуже?
15 февраля 2024, 14:00Только гений ответит на эти 10 вопросов. Вы один из них?