«Не ломать детям судьбу». Учителя — о предложении Путина разрешить пересдавать ЕГЭ по желанию

Похожая практика уже есть в системе ЕГЭ. К примеру, если выпускник не сдал экзамен по профильной математике, ему придется в тот же период сдать базовый экзамен по предмету, чтобы получить аттестат. Об этом MSK1.RU рассказал лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» и преподаватель в Гимназии № 9 в Химках Григорий Назаров.

По его мнению, есть ученики, которые из-за плотного графика и стресса сдают один из предметов по выбору плохо (основных экзаменов два: математика и русский язык. — Прим. ред.). И благодаря новому решению они смогут пересдать этот предмет, не теряя год.