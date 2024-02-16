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Почти 100 миллионов потратят на ремонт центра образования под Новосибирском

Здание будут ремонтировать полтора года

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Центр образования находится в поселке в Новосибирском районе

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В Новосибирске планируют отремонтировать Областной центр образования за 99,5 миллиона рублей. Закупка с такими условиями появилась вчера, 15 февраля, на сайте госзакупок. Общеобразовательное учреждение «ОЦО» находится в поселке Тулинский на улице Академика Першилина, 21.

Как известно из опубликованных документов, в здании будет проходить капитальный ремонт. Начнется он 1 мая 2024 года и закончится 24 сентября 2025 года. Отремонтировать нужно двухэтажное здание с подвалом, которое было построено в 2002 году.

Подрядчик должен будет покрасить фасады, поменять полы, поменять трубы водоснабжения, проложить линии электроснабжения и другое.

В Новосибирске отремонтируют школу № 36 на улице Авиастроителей. Здание построили в 1937 году, сейчас ему 87 лет.

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РемонтШколаГосзакупкиНовосибирская область
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