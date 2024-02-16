Почти 100 миллионов потратят на ремонт центра образования под Новосибирском

В Новосибирске планируют отремонтировать Областной центр образования за 99,5 миллиона рублей. Закупка с такими условиями появилась вчера, 15 февраля, на сайте госзакупок. Общеобразовательное учреждение «ОЦО» находится в поселке Тулинский на улице Академика Першилина, 21.
Как известно из опубликованных документов, в здании будет проходить капитальный ремонт. Начнется он 1 мая 2024 года и закончится 24 сентября 2025 года. Отремонтировать нужно двухэтажное здание с подвалом, которое было построено в 2002 году.
Подрядчик должен будет покрасить фасады, поменять полы, поменять трубы водоснабжения, проложить линии электроснабжения и другое.
В Новосибирске отремонтируют школу