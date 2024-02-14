У 12-летней девочки нашли сотрясение: после конфликта одноклассниц в новосибирской школе провели расследование

После конфликта между ученицами школы
На прошлой неделе редакция рассказывала о том, что жительница города Наталья обвинила ученицу школы в Заельцовском районе в избиении своей 12-летней дочери Марины (имя ребенка изменено). Женщина заявила корреспонденту, что инцидент произошел в октябре 2023 года. Судя по справке из больницы, у Марины обнаружили различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга. Ее семья обратилась в полицию.
В ответе на запрос отмечается, что обе девочки по-прежнему учатся в школе
— Организована работа соцпедагогов, педагогов-психологов, педагога-организатора, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, заместителя по воспитательной работе, классных руководителей. Действует Совет старшеклассников. На совещаниях с коллективом регулярно обращается внимание на соблюдение мер безопасности, профилактики, недопущения / урегулирования конфликтов, — уверяют в пресс-службе.
Ранее прокуратура заинтересовалась конфликтом в школе