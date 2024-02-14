У 12-летней девочки нашли сотрясение: после конфликта одноклассниц в новосибирской школе провели расследование

На прошлой неделе редакция рассказывала о том, что жительница города Наталья обвинила ученицу школы в Заельцовском районе в избиении своей 12-летней дочери Марины (имя ребенка изменено). Женщина заявила корреспонденту, что инцидент произошел в октябре 2023 года. Судя по справке из больницы, у Марины обнаружили различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга. Ее семья обратилась в полицию.

