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У 12-летней девочки нашли сотрясение: после конфликта одноклассниц в новосибирской школе провели расследование

По информации департамента образования, обе девочки по-прежнему учатся в одной школе

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Речь идет о школе № 100 на улице Северной

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После конфликта между ученицами школы № 100 Новосибирска провели расследование. Об этом в ответ на запрос НГС сообщают в пресс-службе мэрии.

На прошлой неделе редакция рассказывала о том, что жительница города Наталья обвинила ученицу школы в Заельцовском районе в избиении своей 12-летней дочери Марины (имя ребенка изменено). Женщина заявила корреспонденту, что инцидент произошел в октябре 2023 года. Судя по справке из больницы, у Марины обнаружили различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга. Ее семья обратилась в полицию.

В ответе на запрос отмечается, что обе девочки по-прежнему учатся в школе № 100. Утверждается, что в образовательном учреждении проводится системная профилактическая работа с детьми.

— Организована работа соцпедагогов, педагогов-психологов, педагога-организатора, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, заместителя по воспитательной работе, классных руководителей. Действует Совет старшеклассников. На совещаниях с коллективом регулярно обращается внимание на соблюдение мер безопасности, профилактики, недопущения / урегулирования конфликтов, — уверяют в пресс-службе.

Ранее прокуратура заинтересовалась конфликтом в школе № 100, который произошел перед уроком физкультуры: по версии сибирячки, ее сына пытался душить старшеклассник.

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