«Не лицензия учит, а преподаватели»: почему отсутствие важного документа от чиновников не делает частную школу плохой

В конце января НГС рассказал о происшествии в новосибирской элитной частной школе «Белая ворона». Второклассница Ирина пострадала во время ссоры с одноклассником, а отец девочки начал разбираться в конфликте и выяснил, что у школы нет собственной лицензии. Юрий Лобанов, директор холдинга «Новоколледж», куда входит частная «Новошкола», рассказал в авторской колонке, почему отсутствие лицензии у частной школы не всегда плохо, а какие проблемы действительно являются реальными. Далее — от первого лица.
Есть основной документ, позволяющий образовательной организации называться образовательной организацией — лицензия на образовательную деятельность. Это такой обширный набор формальных требований, которые достаточно легко выполнимы, кроме одного: образовательное учреждение должно находиться в отдельно стоящем здании. И оно должно удовлетворять пожарным, санитарным и прочим требованиям.
И вот это условие, чтобы здание было отдельно стоящее, для многих частных школ и колледжей невыполнимо. Потому что помещений, которые подходили бы под частную школу или под колледж, в принципе на рынке очень мало. Таких, чтобы была нужная планировка, нужное количество пожарных выходов, чтобы оно находилось в хорошем месте и так далее.
Лицензия — это документ, который качество образования не оценивает никак. О качестве образования наличие или отсутствие лицензии ничего не говорит. Мы не можем сказать, что школы без лицензий учат хуже, что у них хуже результаты ЕГЭ, ОГЭ, олимпиад или еще чего-то. Лицензия не оценивает качества образования — она оценивает формальные требования к площадке. И тут мэрии нужно как-то идти навстречу гражданам. Например, расширять льготную аренду муниципального имущества под частные школы, выгонять оттуда какие-нибудь неэффективные муниципальные центры.
Думаю, что около половины частных школ работают без лицензий. Они оформляют учеников на домашнее обучение в какую-нибудь близлежащую школу, потом сдают в этой школе экзамены или ЕГЭ, получают диплом этой школы — то есть формально они ученики этой муниципальной школы. Ну или другой частной школы, у которой есть лицензия. Это абсолютно нормальная практика.
В современной ситуации все сервисы отзывов, соцсети, всяческие родительские форумы позволяют достаточно точно оценить, что происходит в той или иной школе. Многие частные школы долгие годы успешно работают без лицензии.
Например, одна из самых больших частных школ в Новосибирске, одна из самых уважаемых, работает без лицензии даже на допобразование — там просто ИП. А есть частная школа с лицензией, расположенная в здании гостиницы. И это одна из самых дорогих школ в Новосибирске. Просто лицензию они получили осенью 2021 года, а новые СанПиНы начали действовать 1 января 2022 года. Им буквально повезло: заскочили, как говорится, в уходящий поезд. У нашей школы в холдинге тоже есть лицензия, но это не преимущество или недостаток — просто исключает необходимость заниматься процедурой приписывания учеников к какой-то другой школе.
Более серьезная проблема у частных школ — это кадры. Не лицензия учит детей, а преподаватели. И насколько они квалифицированы, насколько мотивированы — гораздо важнее.
Муниципальные школы предлагают неконкурентную зарплату: за 200 рублей в час на тяжелейшую работу учителя трудно найти желающих. Частные школы платят чуть больше, но все равно не могут предложить зарплаты, даже близкие к доходам репетиторов. Соответственно, частные школы вынуждены всеми правдами и неправдами заманивать к себе перспективных молодых педагогов, пытаться предлагать какие-то другие преимущества: карьерный рост, интересные методики.
У частных школ есть преимущество: у них гораздо меньше формальной бумажной рутинной работы, которой завалены муниципальные учителя. А как школа оформлена — как ИП, как ООО или как АНО — вообще не имеет значения.
24 января НГС рассказал про конфликт в частной школе «Белая ворона», у которой, как выяснилось, не было лицензии. Свою позицию на произошедшее в статье озвучили обе стороны. В областном Минобразовании на запрос НГС пока не ответили.