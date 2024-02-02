«Не лицензия учит, а преподаватели»: почему отсутствие важного документа от чиновников не делает частную школу плохой

Есть основной документ, позволяющий образовательной организации называться образовательной организацией — лицензия на образовательную деятельность. Это такой обширный набор формальных требований, которые достаточно легко выполнимы, кроме одного: образовательное учреждение должно находиться в отдельно стоящем здании. И оно должно удовлетворять пожарным, санитарным и прочим требованиям.

И вот это условие, чтобы здание было отдельно стоящее, для многих частных школ и колледжей невыполнимо. Потому что помещений, которые подходили бы под частную школу или под колледж, в принципе на рынке очень мало. Таких, чтобы была нужная планировка, нужное количество пожарных выходов, чтобы оно находилось в хорошем месте и так далее.

