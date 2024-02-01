«Не живу, а выживаю»: российские учителя рассказали о своих доходах

Российским учителям с января обещают повысить заработную плату. Повышение составит от 2500 до 5000 рублей. Сейчас по стране она в среднем составляет более 45 тысяч рублей. Есть регионы, где педагоги получают гораздо меньше. В своей колонке педагог из Тюмени, где зарплата выше среднероссийской — почти 58 тысяч рублей, откровенно рассказала о доходах и нагрузке педагогов. Публикация собрала множество комментариев от коллег по профессии и простых людей. Публикуем самые интересные из них.
— Работаю не в сельской школе, в Тюмени, в новой школе, вот буквально вчера ходили ругаться, стимулирующие снижаются каждый год, эти несчастные баллы, за которые ты пашешь с утра до ночи, мы вчера посчитали, что к 2026 году стимулирующие баллы будут 0. Цены растут, зарплата снижается, так что это повсеместно. [Моя зарплата] 45 тысяч, но извините, это Тюмень. Знаете, сколько стоит снять хотя бы однокомнатную квартиру? Или, например, у меня ипотека 29 тысяч, как на 16 тысяч прожить? Болеть нельзя, иначе теряешь в зарплате, льгот для учителей нет. Приходится брать допнагрузку, в связи с чем мой уровень на основной работе снижается. Домой приходишь в восемь вечера, без сил. Не живу, а выживаю. И многие учителя так крутятся. Больно, грустно. Учительский труд — это титаническая работа, — рассказала учительница.
— Мне недавно предложили работу в Тюменском районе... Вести математику, алгебру, геометрию, физику, теорию вероятности и статистику, финансовую грамотность, астрономию за 50 тысяч... В «избранных» классах по 46 человек... Совсем чеканулись... — делится читатель.
— Всё так, у моей мамы копеечная зарплата. В интернете пишут про какие-то большие деньги, но на деле со всеми кружками и классным руководством [педагоги] получают около 30 тысяч. Человек всю жизнь отдал обучению детей, зарплата никакая, впереди такая же пенсия — копейки. Более-менее получают только те, кто близко к директору, — рассказывает другая читательница.
— В сельской местности 24 тысячи еще куда ни шло. В Тюмени моя зарплата 44 тысячи, из них 21 тысяча за съемную квартиру. До смешного, что в последнюю неделю перед зарплатой у меня остаются деньги только на проезд. Работаю в бюджетной сфере, культура. Где обещанное в конце прошлого года повышение зарплаты на 9,8% — непонятно. Президент в конце декабря анонсировал, — недоумевает другая учительница.
— Я педагог — 45–50 моя зарплата, не хотите — не верьте, можно запросить данные в «Пионере», — делится учитель.
А одна наша читательница утверждает, что работала бухгалтером в школе и поэтому знает, почему реальные доходы учителей не совпадают с теми, о которых говорят чиновники.
— Работала бухгалтером в школе. Когда сдается мониторинг по средней заработной плате, то этот отчет — полная чушь. Его подстраивают под то, что нужно экономистам в департаменте образования, то есть общий фонд зарплаты делят на количество педагогов. Чтоб увеличить среднюю з/п, просто уменьшают количество педагогов, и всё. То есть приходится врать. Из-за этого вранья я и ушла из школы. Больше нет сил врать каждый месяц. А если напишешь реальные цифры, то этот отчет просто не принимают в департаменте, — делится бывший бухгалтер.
Некоторые читатели и учителя уверены, что педагоги должны получать за свой труд гораздо больше.
— А вы подумали, сколько учителю надо на мало-мальски приличную одежду, чтобы в стоптанных сапогах не стоять перед классом? На стрижечку. Наши дети не умеют ценить порядочность и стремление учителя передавать знания (только единицы). Остальные ценят по одежде и внешнему виду. Дай слабинку в этом плане — забьют учителя эти дети. Потом, когда сами столкнутся с прелестями взрослой жизни, каются в своих неблаговидных поступках. А на дорогу? Проезд для учителя не бесплатный. А на обед в столовую сходить? Это вы дома из кастрюли нальете в тарелку (это значительно дешевле). Я сама пенсионерка (пенсия немножко больше вашей), поэтому так говорю. Лишь бы не болеть, а так протянем как-нибудь, — сетует горожанка.
— Работаю учителем. Зарплата мужа уходит на кредит, ипотеку, коммуналки. Двое детей в семье. Старшей дочери, студентке, отправляю деньги (учится в другом городе), младший тоже на платные занятия ходит. Едва хватает моей з/п на всех. Ухожу в бизнес! Сил больше нет выживать на эти гроши! В том году хватало отложить и съездить на отдых летом всем вместе, в этом году просто невыносимо! Всё сожрала инфляция! — возмущается педагог.
Правда, не все считают, что учителя заслуживают высоких зарплат. Есть люди, которые уверены, что в стране много педагогов с низкой квалификацией.
— Учителю тяжело учить детей, а учителя не думают, как они учат? Слайды показали — и всё, дальше дома разбирайтесь, и так процентов 50 учат, детям, значит, не тяжело? А доказательство этому — огромное количество репетиторов, спрос есть, родители им платят, а они детей из «лужи» вытаскивают, — заявляет читатель.
— У нас в сельской школе женщина проработала 20 лет в библиотеке. В молодости училась в химико-биологическом. Ставку школьного библиотекаря прикрыли, ей предложили пройти вот такие трехмесячные курсы. После каких она стала учителем истории и обществознания, — утверждает родительница.