«Не живу, а выживаю»: российские учителя рассказали о своих доходах

— Мне недавно предложили работу в Тюменском районе... Вести математику, алгебру, геометрию, физику, теорию вероятности и статистику, финансовую грамотность, астрономию за 50 тысяч... В «избранных» классах по 46 человек... Совсем чеканулись... — делится читатель.



— Всё так, у моей мамы копеечная зарплата. В интернете пишут про какие-то большие деньги, но на деле со всеми кружками и классным руководством [педагоги] получают около 30 тысяч. Человек всю жизнь отдал обучению детей, зарплата никакая, впереди такая же пенсия — копейки. Более-менее получают только те, кто близко к директору, — рассказывает другая читательница.

