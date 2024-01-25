«Дети будут учиться в 4 смены!»: родители подняли панику из-за объединения двух школ — слияние пока под вопросом

В Новосибирске родители учеников школы
Объединят или нет?
Волнения, объяснили родители, начались примерно неделю назад, после того, как в чатах стали рассылать сообщения от некого учителя, который сообщает, что после слияния двух учреждений, в школу
Как рассказала НГС одна из мам Наталья (имя изменено по ее просьбе), а также часть некоторых активных родителей, всех учеников школы могут отправить учиться в соседнее учреждение, а самих учителей сократить.
Мамы переживают, что детям придется менять привычный образ жизни, ведь они уже адаптировались к школе, нашли общий язык с учителями и одноклассниками, ходят на секции.
— Если учеников всей нашей школы переведут в другую, то там будет школа переполнена, дети должны будут учиться в 4 смены. Придется адаптироваться к новым учителям, новым одноклассникам. Сама школа находится дальше нашей. От школы
Сейчас в школе
Людей пугают перемены
Депутат по округу, где расположены обе школы, Дмитрий Асанцев отметил, что в Новосибирске уже существуют объединенные учреждения с одним директором. Он предполагает, что департамент образования в некоторых случаях заинтересован в объединении учреждений в одном микрорайоне, потому что так можно оптимизировать процессы и подтянуть более слабые школы с точки зрения административного управления на более высокий уровень.
— Не исключаю, что вариант объединения двух школ мог рассматриваться в департаменте образования, в том числе, — рассказал НГС депутат.
Также Дмитрий Асанцев предполагает, что разговоры об объединении возникли еще и потому, что в школе
— Я встретился с руководителем департамента образования города Рамилем Ахметгареевым. Попросил, чтобы для школы
Одной из матерей школьников также пришел ответ от мэрии Новосибирска, в котором сообщили, что механизм соединения нескольких школ в одну существует. Он необходим для повышения доступности, качества образования и решения других проблем. При этом в ответе говорится, что в комиссию по оценке решений в сфере образования сообщение о слиянии школ
Два года назад стало известно о слиянии школы