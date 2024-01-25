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«Дети будут учиться в 4 смены!»: родители подняли панику из-за объединения двух школ — слияние пока под вопросом

Местные переживают, что в здании школы № 192 появится ресурсный центр

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В родительских чатах рассылали пугающие сообщения, что детям придется ходить в другую школу, вместо привычной

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В Новосибирске родители учеников школы № 192 в микрорайоне Бугринская роща подняли панику после того, как появились слухи о том, что их учебное заведение может стать филиалом школы № 196 в Северо-Чемском жилмассиве. Взрослые опасаются, что их детей переведут в другое учреждение, в которое будут отбирать по остаточному принципу, а здание их школы перепрофилируют. НГС пообщался с взволнованными родителями и депутатом округа, оказалось, что история с объединением еще не решена.

Объединят или нет?

Волнения, объяснили родители, начались примерно неделю назад, после того, как в чатах стали рассылать сообщения от некого учителя, который сообщает, что после слияния двух учреждений, в школу № 196 будут набирать сильных детей, а в школу № 192 — более слабых учеников. Также было предположение, что здания школы № 192 передадут ресурсному центру.

Как рассказала НГС одна из мам Наталья (имя изменено по ее просьбе), а также часть некоторых активных родителей, всех учеников школы могут отправить учиться в соседнее учреждение, а самих учителей сократить.

Мамы переживают, что детям придется менять привычный образ жизни, ведь они уже адаптировались к школе, нашли общий язык с учителями и одноклассниками, ходят на секции.

— Если учеников всей нашей школы переведут в другую, то там будет школа переполнена, дети должны будут учиться в 4 смены. Придется адаптироваться к новым учителям, новым одноклассникам. Сама школа находится дальше нашей. От школы № 192 до той пешком расстояние можно преодолеть за 20 минут, плюс добавить расстояние от дома школьника до нашей школы, получается минимум придется идти пешком 30 минут в любую погоду, — жалуется Наталья.

Сейчас в школе № 192 нет директора, его должность занимает исполняющая обязанности директора Марина Мерзлякова. Журналист пытался дозвониться до учреждения, но там не ответили. Также не ответили на звонки и в школе № 196, на сайте указано, что директор учреждения — Инна Талышинская. НГС направил запрос в мэрию города.

Людей пугают перемены

Депутат по округу, где расположены обе школы, Дмитрий Асанцев отметил, что в Новосибирске уже существуют объединенные учреждения с одним директором. Он предполагает, что департамент образования в некоторых случаях заинтересован в объединении учреждений в одном микрорайоне, потому что так можно оптимизировать процессы и подтянуть более слабые школы с точки зрения административного управления на более высокий уровень.

— Не исключаю, что вариант объединения двух школ мог рассматриваться в департаменте образования, в том числе, — рассказал НГС депутат.

Также Дмитрий Асанцев предполагает, что разговоры об объединении возникли еще и потому, что в школе № 192 нет директора. Депутат отмечает, что сейчас конфликт мог начаться, в том числе из-за того, что учителя не хотят уходить под руководство другого директора, люди, вероятно, кем-то или чем-то напуганы, а родителей могли ввести в заблуждение.

— Я встретился с руководителем департамента образования города Рамилем Ахметгареевым. Попросил, чтобы для школы № 192 нашли хорошего, грамотного директора, который смог бы сплотить педагогический коллектив и тем самым уйти от концепции объединения двух школ, — объяснил Дмитрий Асанцев.

Одной из матерей школьников также пришел ответ от мэрии Новосибирска, в котором сообщили, что механизм соединения нескольких школ в одну существует. Он необходим для повышения доступности, качества образования и решения других проблем. При этом в ответе говорится, что в комиссию по оценке решений в сфере образования сообщение о слиянии школ № 196 и № 192 не поступало. Вопрос о реорганизации не рассматривался.

Два года назад стало известно о слиянии школы № 99 и лицея № 22. НГС выяснил, для чего нужна эта реорганизация и что о ней думали родители учеников 99-й школы.

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