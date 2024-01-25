«Дети будут учиться в 4 смены!»: родители подняли панику из-за объединения двух школ — слияние пока под вопросом

Объединят или нет?

Волнения, объяснили родители, начались примерно неделю назад, после того, как в чатах стали рассылать сообщения от некого учителя, который сообщает, что после слияния двух учреждений, в школу № 196 будут набирать сильных детей, а в школу № 192 — более слабых учеников. Также было предположение, что здания школы № 192 передадут ресурсному центру.



Как рассказала НГС одна из мам Наталья (имя изменено по ее просьбе), а также часть некоторых активных родителей, всех учеников школы могут отправить учиться в соседнее учреждение, а самих учителей сократить.