Умножают на четыре. Родители пожаловались на странную систему оценок в престижном лицее Новосибирска

Родители учеников МБОУ «Лицей Технополис» составили коллективную жалобу на новую систему оценок, которую руководство ввело в прошлом году. В зависимости от степени важности задания оценка может дублироваться: за одну работу ученик получит сразу до четырех одинаковых отметок. Напишет хорошо — будет сразу две, три или четыре четверки-пятерки. Напишет плохо, заработает столько же двоек-троек. Родители уверены, что такой эксперимент вредит детской психике и снижает мотивацию к учебе. Коллективную жалобу на днях передадут в министерство образования и прокуратуру. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, чем недовольны одни и для чего необычные эксперименты затевают другие.
Четыре двойки за одну контрольную
Новая система оценок, введенная в IT-лицее «Технополис» в ноябре прошлого года, называется взвешенной. Теперь все задания, которые выполняют школьники, делятся по важности на четыре группы. В зависимости от этого ученик получает сразу одну, две, три или четыре дублирующие оценки. Наименее важные, по мнению школы, домашние задания: за них положена одна оценка. Самые важные — контрольные. За них можно получить две, три или четыре дублирующих оценки: написал хорошо — держи несколько четверок-пятерок, плохо справился с работой — получишь такое же количество троек или двоек.
Действовать такая система начала со второго триместра: с ноября 2023 года. Ранее в лицее пошли еще на один эксперимент: ввели триместровую систему обучения.
Триместр — часть учебного года в учебных заведениях некоторых стран, например, в Великобритании, частично в США и в России. Длительность триместра 10–12 недель: как правило, по пять-шесть недель обучения с недельными каникулами. В лицее «Технополис» триместр состоит из двух циклов по пять недель с недельными каникулами между ними. Учебный год включает в себя три триместра.
Против средневзвешенных баллов высказались родители школьников разных классов, даже первоклашек, которым учителя еще не ставят оценки. О ситуации в школе и коллективном письме в надзорные ведомства и администрацию школы корреспонденту НГС рассказала мать одного из учеников-хорошистов — Наталья. Имя изменено по просьбе женщины.
— У моего ребенка в классе учится девочка, круглая отличница, так ее мама против такой системы оценок. Потому что ребенок получает стресс перед контрольными. Начинает переживать из-за оценок. Девочка прекрасно понимает: если раньше она получала, допустим, тройку, то в дальнейшем могла перекрыть ее другими оценками. А теперь придется исправлять сразу несколько оценок. Желание учиться у детей пропадает: мотивации нет. Я разговаривала с одной мамой, у которой ребенок был хорошистом, а потом скатился до троек. А если ребенок получит сразу несколько плохих оценок в конце учебного процесса? У него физически не останется времени их исправить, — рассказала Наталья.
Эксперимент с оценками, утверждает женщина, с родителями не обсуждался. В коллективной жалобе так и сообщается: «На всеобщем собрании, проведенном в сентябре 2023 года, повестка которого не была сообщена заранее, вопрос о смене системы оценивания не затрагивался и не обсуждался».
Подобную систему, по словам Натальи, некоторое время назад вводили в кольцовском лицее № 21, но после возмущения и жалоб родителей эксперимент свернули.
Жалобу родители готовят в администрацию школы, администрацию Кольцово, Минобразования, Роспотребнадзор, прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в регионе.
Старые учебники и новые школьные чаты
Недовольны родители и другими вещами, которые происходят в школе. Например, переводом школьного общения из чатов WhatsApp на площадку российского мессенджера «Сферум» и качеством некоторых учебников. Которые, считают родители, морально устарели.
— Вот учебник по математике для пятого класса. Он какой-то простейший: там чуть ли не два плюс два складывают. В начале года учитель нам объяснила, что новые учебники еще закупаются — позже их выдадут. Но вот уже прошло полгода, а мы до сих пор учимся по старым, — рассказала Наталья.
Журналист НГС разыскал одного из преподавателей лицея, кто согласился прокомментировать ситуацию с учебниками. По словам учителя, в школе действительно есть морально устаревшие учебники. Например, по той же математике в отдельных классах используются учебники Аркадия Мерзляка с облегченной программой.
— Эти учебники можно давать детям, которые не тянут среднюю программу, не хотят высоких результатов. Очень слабенький учебник. По законодательству учебное заведение может само выбрать учебники из тех, что рекомендованы для общеобразовательной школы. А этот входит в рекомендованный список. Нам директор объяснил, что пока мы работаем по уже закупленным учебникам, но постепенно перейдем на другую линейку пособий, которые необходимы по ФГОС. Но учебник Мерзляка не проходит по ФГОСам с прошлого года. А сразу закупить новые — надо много денег, — рассказал преподаватель.
Рассуждая о «Сферуме», Наталья замечает, что российский мессенджер, как им объяснили в школе, должен заменить «запрещенный иностранный WhatsApp». В «Сферум» планируется перевести всех госслужащих, в том числе и преподавателей. Здесь будет проходить как обычное общение между учениками, родителями и учителями, так и дистанционные уроки, которые проводились раньше в Zoom.
— Подразумевалось, что переход в «Сферум» будет добровольным. Но после новогодних праздников нам сказали: вы должны зарегистрировать ребенка, иначе никакой информации получать не будете. И вот чего мы боимся: когда ты проходишь по высланной ссылке на этот «Сферум», там можно зарегистрироваться либо с использованием страницы «ВКонтакте», либо через Госуслуги. Через Госуслуги я не хочу, там все мои данные, и неизвестно, какие третьи лица могут получить к ним доступ. А во «ВКонтакте» — ограничение 18+. И как я должна там ребенка регистрировать? Тем более, мои дети вообще не состоят в соцсетях, — возмущается Наталья.
У преподавателя, который пообщался с журналистом, нашлось объяснение и по переходу с WhatsApp на «Сферум».
— Все чаты будут общедоступны. То есть в каждом чате в «Сферуме» будет администрация. Она будет видеть все сообщения и все контролировать, — пояснил учитель.
Положительный момент «Сферума», по мнению учителя, проявится во время дистанционного образования. На размещенный здесь видео-урок никто из чужих попасть не сможет, как во время конференции в Zoom. Попасть на дистанционное занятие можно, лишь имея привязку к электронному школьному журналу, который привязан к Госуслугам.
Что говорит директор лицея
Директор МБОУ «Лицей Технополис» Константин Бацулин объяснил корреспонденту НГС, что родители неверно толкуют ситуацию в школе. По поводу новой системы оценок руководитель лицея уверен: она всем пойдет на пользу. Был изучен опыт других, кто уже давно работает по такой схеме. Например, в кольцовской школе № 5 система средневзвешенного балла работает не первый год А вот в школе № 21 ее официально так и не ввели, но пытались применить некоторые преподаватели, что было пресечено после возмущения родителей.
По мнению директора, новая система оценок мотивирует ученика получать знания на протяжении всего учебного года, а не выезжать на списанных из интернета ответах для домашних заданий. А потом, в конце года на ВПР (всероссийская проверочная работа) ученики, получавшие весь год хорошие оценки, зарабатывают низкие баллы, за что независимые проверяющие предъявляют школе претензии. Именно поэтому, уточняет Бацулин, коэффициент к оценке за условную контрольную работу должен быть выше, чем за домашнее задание.
Позитивный эффект от новой системы оценок подтвердил и преподаватель лицея. «Мои ученики были очень довольны, что вместо одной пятерки по контрольной работе они получили три пятерки, — заметил учитель. — А нервничают, думаю, те дети, которые не доучивают».
— Мы проработали практически два месяца [по новой системе оценок], и я наоборот вижу повышенную мотивацию. Мальчишки наши, которые никогда не были, скажем так, в передовиках обучения, прыгали до потолка, потому что самостоятельно получили пять, а она с коэффициентом два. А у него никогда такого счастья не было. Поэтому, мы другое видим. А то, что психологически будет хуже для детей, это только предположение, — убежден директор.
— «Сферум» — не обязателен ни для родителей, ни для детей. <…> Но это — хорошая платформа. Она дорабатывается. Там все ценности, которые в России приняты. Дальше будет доступ к посещениям виртуальных музеев, различных театров. WhatsApp работает? Работает. Будет завтра работать или послезавтра? Ну будет — будет. Внедрение нового мессенджера происходит только среди работников образования, — отметил Константин Бацулин.
Директор подчеркнул, что «Сферум» не зависит ни от Госуслуг, ни от платформы VK, хотя и создан на ее основе. Зарегистрироваться на нем можно, не имея аккаунта в соцсетях.
Про замену учебников директор уточнил, что процесс происходит постепенно. Нельзя сразу заменить учебники одного автора на другого: учащимся необходимо закончить школу именно по тем учебникам, по каким они начинали учиться. Спасет ситуацию, считает директор, переход всех школ на единые учебники, что уже началось с 2023 года.
Три года назад новый престижный IT-лицей «Технополис» уже попадал в новости: весной 2021 года НГС рассказал, как от новой школы чиновники открепили сразу 11 домов, а родители добивались восстановления права водить своих детей именно в эту школу.