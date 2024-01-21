Умножают на четыре. Родители пожаловались на странную систему оценок в престижном лицее Новосибирска

— Вот учебник по математике для пятого класса. Он какой-то простейший: там чуть ли не два плюс два складывают. В начале года учитель нам объяснила, что новые учебники еще закупаются — позже их выдадут. Но вот уже прошло полгода, а мы до сих пор учимся по старым, — рассказала Наталья.



Журналист НГС разыскал одного из преподавателей лицея, кто согласился прокомментировать ситуацию с учебниками. По словам учителя, в школе действительно есть морально устаревшие учебники. Например, по той же математике в отдельных классах используются учебники Аркадия Мерзляка с облегченной программой.



— Эти учебники можно давать детям, которые не тянут среднюю программу, не хотят высоких результатов. Очень слабенький учебник. По законодательству учебное заведение может само выбрать учебники из тех, что рекомендованы для общеобразовательной школы. А этот входит в рекомендованный список. Нам директор объяснил, что пока мы работаем по уже закупленным учебникам, но постепенно перейдем на другую линейку пособий, которые необходимы по ФГОС. Но учебник Мерзляка не проходит по ФГОСам с прошлого года. А сразу закупить новые — надо много денег, — рассказал преподаватель.

