Терпи, казак! Как насилие стало нормой в школе бывшего атамана Войска Донского в Ростовской области

— Этот человек вел себя по-хамски даже при встрече, пытался кричать на меня, оправдывался, что не мог его бить. Когда он понял, что я не успокоюсь и пойду дальше, сменил пластинку, — вспоминает женщина. — Начал говорить, чтобы это я не ругала ребенка и что сын не такой «конченый», как ему сначала казалось. Нормально? О каком чувстве порядочности, чести и долге можно говорить? Этот корпус призван прививать детям насилие, хамство? Я потребовала видео с камер, но мне их никто не предоставил.



По словам матери, разговор с директором был долгим. Она потребовала, чтобы ребенка больше никто пальцем не трогал, пока тот не доучится и не сдаст экзамены, до которых оставалась пара недель. В итоге разошлись миром.



— Может, я смалодушничала и не довела дело до конца, — признаёт женщина. — Этот человек не может контролировать себя и сдерживать эмоции. В какой-то момент он просто не рассчитает силу и убьет какого-нибудь кадета. Мы окончили класс и ушли. И вот — очередной ребенок, Леша Маринец.

