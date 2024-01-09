В сибирской школе, которую не могли построить три года, рухнул потолок. Что говорят власти

Школу на 550 мест в Горьковском районе не могли построить три года. Возводить здание начали еще в 2020 году. Объектом занималась компания «Сибцентрострой» (по контракту за работы изначально должны были заплатить более 542 миллионов рублей, но затем из-за подорожания стройматериалов цену повысили, по данным сайта госзакупок, до 695 миллионов). Жертвой срыва сроков даже стал руководитель КУ «Омскоблстройзаказчик» Егор Кирьяков: его отправил в отставку работавший тогда губернатором Омской области Александр Бурков.

