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В сибирской школе, которую не могли построить три года, рухнул потолок. Что говорят власти

Появилось видео с последствиями обрушения

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Инцидент случился вчера днем, 8 января

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Вчера, 8 января, в новой школе, которую построили в Горьковском районе Омской области, обрушился потолок. Об этом сообщили в паблике «ЧП Омск». Открытие учебного заведения должно было состояться 11 января. К посту приложили и видео, снятое после обрушения, передают наши коллеги из NGS55.RU.

Позже под сообщением появился комментарий Министерства строительства Омской области.

— Сегодня (речь идет о вчерашнем дне. — Прим. ред.) около 16 часов в новой школе в поселке Горьковском самопроизвольно произошла деформация и осыпание декоративных конструкций подвесного потолка в фойе второго этажа. По данному инциденту подрядчик в рамках гарантийных обязательств выехал на объект и с 19:00 проводит восстановительные работы. В течение ночи 4 рабочих и один инженер должны устранить все последствия. Завтра на объект выезжает представитель БУОО «Омскоблстройзаказчик» для дополнительного обследования, — сообщили в региональном минстрое.

Школу на 550 мест в Горьковском районе не могли построить три года. Возводить здание начали еще в 2020 году. Объектом занималась компания «Сибцентрострой» (по контракту за работы изначально должны были заплатить более 542 миллионов рублей, но затем из-за подорожания стройматериалов цену повысили, по данным сайта госзакупок, до 695 миллионов). Жертвой срыва сроков даже стал руководитель КУ «Омскоблстройзаказчик» Егор Кирьяков: его отправил в отставку работавший тогда губернатором Омской области Александр Бурков.

ШколаСроки работПодрядчикОбрушился потолок
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