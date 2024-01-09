«В 22 года я могу ослепнуть»: как живет учитель математики, у которого нашли редкую болезнь

«У вас что-то с глазами не так»

До 18 лет у Данила была вполне обычная жизнь: школа, друзья, семья. После окончания учебы он ожидаемо получил повестку из военкомата. Парень спокойно собрался и пошел на медицинскую комиссию. Данил — высокий стройный парень. На здоровье не жаловался, раньше даже спортом занимался. Осмотр проходил хорошо, пока молодой человек не дошел до кабинета окулиста. После этого об армии пришлось забыть.

— Врач сказал: «У вас что-то с глазами не так». А я как раз начал замечать странности... То далеко переставал видеть, то сбоку. Но как-то списывал на усталость. Меня отправили в офтальмологический диспансер на обследование. Там уже и поставили диагноз — атрофия зрительного нерва обоих глаз. Сначала эту новость сообщили моей маме. Когда она мне всё объяснила, я два дня провел в полном шоке. Это же инвалидность! Я не понимал, что делать и как жить дальше, — поделился воспоминаниями Данил Фомин.