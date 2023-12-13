«Бьет детей и ломает вещи»: в Бердске класс страдает от восьмилетнего хулигана — его мама обвинила учительницу в травле

«У нас уже пятый учитель»: что тревожит Марию* и родительский комитет

В сентябре 2022 года дочь сибирячки Марии* пошла в первый класс. Практически сразу же, говорит женщина, она и другие мамы поняли: у них большие проблемы. Пока 27 мальчиков и девочек понемногу привыкали к первой учительнице, расписанию уроков и правилам поведения в школе, один из учеников делал все, чтобы превратить жизнь одноклассников в ад.



— Ребенок избивает других детей, выстригал челки, волосы, обливал какао, портил имущество, поджигал вещи, обзывал матами детей и учителей, закрывал их в туалетах. Оень много всего делает. — Устало перечисляет подвиги Миши* мама второклассницы. — Мою дочь в первом классе очень сильно побил: ударил в живот так, что потом он весь день болел, и она плакала…

