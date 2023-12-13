«Бьет детей и ломает вещи»: в Бердске класс страдает от восьмилетнего хулигана — его мама обвинила учительницу в травле

Право на образование — одно из базовых, и лишить его не могут ни одного ребенка, особенно ученика начальной школы. Но что делать, если право одного школьника входит в противоречие с правами 27-ми его одноклассников, кажется, не представляют ни педагоги, ни даже законодатели. В такой ситуации оказались ученики одного из 2-х классов бердской школы №10: по словам родителей, из-за поведения одного мальчика учиться не могут все его одноклассники, и в результате из токсичного коллектива бегут не только дети, но и учителя, а руководство СОШ лишь разводит руками. В свою очередь, мама сложного мальчика уверена: во всем виновата первая учительница, которая научила весь класс травить ее сына, а его самого приучила к социальной роли злодея и трудного ребенка. Журналист НГС пообщалась со всеми сторонами недетского конфликта и попыталась понять: можно ли найти решение, которое устроит их всех.
«У нас уже пятый учитель»: что тревожит Марию* и родительский комитет
В сентябре 2022 года дочь сибирячки Марии* пошла в первый класс. Практически сразу же, говорит женщина, она и другие мамы поняли: у них большие проблемы. Пока 27 мальчиков и девочек понемногу привыкали к первой учительнице, расписанию уроков и правилам поведения в школе, один из учеников делал все, чтобы превратить жизнь одноклассников в ад.
— Ребенок избивает других детей, выстригал челки, волосы, обливал какао, портил имущество, поджигал вещи, обзывал матами детей и учителей, закрывал их в туалетах. Оень много всего делает. — Устало перечисляет подвиги Миши* мама второклассницы. — Мою дочь в первом классе очень сильно побил: ударил в живот так, что потом он весь день болел, и она плакала…
Уместить в одну список претензий к поведению второклассника сибирячка не может, как бы ни старалась: Миша, по ее словам, рисует на партах, ломает чужие вещи, посреди урока может спокойно встать и начать заниматься своими делами — например, обижать одноклассников.
Поначалу родители ждали, что маленький задира научится себя вести. Потом пытались поговорить с мишиной мамой и жаловаться директору школы. Все, по словам Марии, было тщетно:
— Мама мальчика вроде бы идет на контакт со всеми родителями, обещает поговорить с ребенком, но на этом все — больше ничего не происходит, — утверждает Мария. — Мама «белая и пушистая», а наши дети почему-то все из-за этого страдают.
По словам женщины, Миша прошел обследование у психолога, и тот заявил, что никаких отклонений у мальчика нет. Выгнать из школы восьмилетнего ребенка, который учится по месту жительства, директор не может, а забирать его самостоятельно или учить сына дома не хочет уже мама.
Так что из первого, а затем и второго класса стали понемногу уходить дети. И, хуже того, учителя.
— Первый классный руководитель отказался от нас еще в 2022 году: она хотела снять видео для директора, чтобы показать, как ребенок себя ведет, потому что на ее докладные никто не реагировал. В ответ на это мама Миши написала заявление в прокуратуру о том, что учитель якобы распространяет по школьным чатам видео с ее ребенком, — пересказывает хронику школьных проблем Мария. — Потом взяли второго учителя, чуть не с улицы, она неделю отработала и тоже ушла, правда, по другой причине.
Третьим классным руководителем первого класса стал психолог — но не удержалась и она: якобы мальчик умудрился довести даже профессионала. Когда новый, 2023–2024 учебный год второклассники начали с очередным, четвертым по счету учителем, родители расслабились, но в итоге опытный педагог предпочла учить других детей и тоже ушла.
— Мы жаловались директору, в отдел образования [мэрии Бердска — прим.ред.], в прокуратуру… И никто не видит никаких нарушений, — отмечает женщина.
— Мы тоже хотели переводиться, но мест нигде нет, — вздыхает сибирячка.
По словам Марии, последствия такого отношения к проблеме уже аукаются: во-первых, глядя на буйного одноклассника, изначально социализированные дети тоже начинают вести себя неприемлемо с точки зрения родителей. Во-вторых, постоянно меняющиеся учителя толком не дают знаний, и родители восьмилеток вынуждены искать репетиторов (если у них, конечно, есть на это деньги).
— На самом деле ситуация жуткая. Все очень здорово пытаются социализировать одного ребенка, а то, что из-за этого страдают еще 27 детей, никого не волнует, — утверждает сибирячка.
В своих оценках она не одинока: в подтверждение собственных слов Мария прислала в редакцию НГС копию обращения в Минобразования Новосибирской области, администрацию города Бердска и прокуратуру с просьбой решить проблему. Под ним 13 подписей — половина класса. В ответ на него пришли очень похожие ответы: оснований направлять пальчика на психолого-медико-педагогическую комиссию нет, потому что он нормально усваивает учебную программу, и вообще у него повышенный уровень обучаемости.
Что до поведения — в классе продолжается работа по социальной адаптации ребенка и сплочению учебного коллектива.
Эти ответы датированы первыми числами июля 2023 года.
«Это настоящее расчеловечивание»: что волнует Мишину маму
Совсем по-другому ситуацию видит мама Миши Арина*. Женщина уверяет: у нее действительно подвижный, шумный и озорной сын, который иногда плохо ведет себя и вдобавок так и не смог социализироваться в школе, но виноваты в этом не какие-то гипотетические ментальные проблемы мальчика, а конкретный человек:
— Мы попали в класс к очень своеобразной [первой] учительнице, — утверждает мама второклассника. — Я пыталась с ней познакомиться, составить диалог, рассказать об особенностях характера ребенка, но она говорить не хотела. […] А дальше она начала его гнобить.
Арина уверяет, что несмотря на то, что Миша — ее четвертый ребенок, с тремя остальными даже похожих проблем никогда не возникало. Может быть, потому что все дети, разные, а может — из-за того, что старшие дети учились совсем в другой школе в Академгородке. «Пересвет» же сын выбрал сам: школа находится буквально под окнами дома, где живет его семья, и ребенок с нетерпением ждал, когда наконец сможет учиться.
Вместо этого с первых же дней в школе якобы начались конфликты, а уже 17 сентября 2022 года из-за Миши в школу приехала полиция: по словам Арины, вызвала ее как раз педагог, а поводом стала надпись на стене учебного заведения:
— Он пошел в школу провожать друга, который во вторую смену учится, и где-то на стене фломастером написал что-то про друга. Мне учитель звонит на работу и говорит: «приезжайте и забирайте его», — рассказывает женщина. — Я не могла его забрать: была на работе. Сказала, дайте сыну тряпку, пусть надпись сотрет и топает домой. А она говорит: «Вы отказываетесь его забирать? Значит, я вызываю полицию».
По словам мамы второклассника, она была уверена, что речь идет о неумной шутке, пока ей не позвонила инспектор по делам несовершеннолетних: оказалось, что учительница вовсе не шутила. 3,5 часа Арина объясняла, что еще 1 сентября написала заявление, что сын будет ходить в школу самостоятельно. Претензий к ней у полиции больше не было, а в администрации учебного заведения ей якобы ответили, что мальчик и учительница просто не сошлись характерами, и такое уже бывало.
Арина попробовала перевести сына в параллельный класс, но в одном из них якобы нашлось целых три собственных активных «Миши», а в другом мальчик тоже не ужился.
— Его в течение 6 дней дергали и пересаживали из класса в класс. Маленького ребенка с возбудимой нервной системой швыряют туда-сюда […] Представляете, какой это для него стресс? У него уже сформировался такой паттерн поведения, что если ему не дают позитивного внимания, надо привлекать его негативными действиями. — уверена Арина.
По словам Арины, она действительно присутствовала в школе во время уроков и обратила внимание на постоянный прессинг в адрес сына, причем, по ее словам, учительница не только обижала мальчика сама, но и поощряла других детей:
— Он мне тоже каждый день жаловался на то, что, например, его кто-то бьет — это нормально, но если Миша кого-то тронет, хотя бы сдачи даст, она говорит: «жалуйтесь родителям, чтобы его убрали из нашего класса».
Арина уверяет: она планировала переводить сына в другую школу, и даже перестала водить его в «Пересвет», не дожидаясь конца четверти, но первая учительница сама отказалась от класса, и семья решила начать все с чистого листа. А дальше якобы пошла череда совпадений: у второй учительницы, по словам Арины, начались проблемы с алкоголем, третья — просто заменяла педагога до конца года, четвертая ушла по личным обстоятельствам, а пятая — тот самый логопед — замечает в мальчике не только плохое, но и хорошее:
— Он стал вести себя гораздо лучше: работает в классе, быстро делает уроки, у него хороший почерк[…] У него друзья есть, сегодня одноклассница к нему в гости пришла. […] Сейчас морозы, в школу мало детей ходит, и учитель мне позвонил, который на замену, говорит: «Миша сегодня просто идеальный ребенок. Может, потому что мало народу, не так шумно и никто не задирал его», — предполагает Арина.
Женщина уверяет: и психолог, и три психиатра, к которым последовательно водили ребенка, чтобы понять, показано ли ему индивидуальное обучение, ответили: ребенок — абсолютно нормальный, а главная проблема Миши — не гиперактивность, а отсутствие школьной социализации. Пока остальные дети привыкали учиться, ее сын привыкал к травле и тому, что он «плохой», маленький классный монстр:
— Это настоящее расчеловечивание, которое нагнеталось первой учительницей, — говорит женщина. — И теперь есть старый межличностный конфликт, и почти все уверены, что Миша во всем виноват, а я неадекватная мать, и говорить со мной невозможно… При этом говорить никто и не пытался.
По словам Арины, она все же планирует найти для сына новую школу, но не раньше, чем затянувшаяся социализация сына наконец будет закончена:
— Психиатр сказал, что в какую бы школу мы не перешли, эта проблема перейдет с нами, — резюмирует мама второклассника. — И решать ее должен не ребенок или его родители, а все, и школа тоже.
Что думают в школе
Средняя общеобразовательная школа №10 «Пересвет» располагается в городе Бердске, ее директором является Татьяна Чуркина.
Судя по отзывам настоящих и бывших учеников, ничем не отличается от большинства отечественных заведений. Вплоть до окончания школы ученики ругают альма-матер за то, что учителя слишком строгие, а в еде в столовой можно найти посторонние ингридиенты, а после окончания неожиданно осознают, сколько было в школе хорошего и пишут многочисленные хвалебные отзывы на пять звезд. Средняя оценка выходит примерно на 2+ — или 3-, смотря как округлять.
Смущает разве что обилие вакансий: согласно официальному сайту СОШ, в настоящее время школа №10 готова принять на работу сразу восьмерых педагогов — учителей математики, начальных классов, русского языка и литературы, музыки, географии, истории и физкультуры, а также педагога-организатора — и это не считая уборщицы и бухгалтеров.
Как следует из текста обращения, предоставленного родителями второклассников, бердчане уже обращались к директору школы, но проблема решена не была: маме Миши предложили перевести сына на домашнее обучение, но та отказалась.
Журналист НГС также попыталась связаться с руководством школы, однако в приемной директора сообщили, что Татьяна Валерьевна в отпуске до 17 декабря, а исполняющая ее обязанности заместитель директора школы Наталья Телегина занята и сможет ответить на вопросы корреспондента только в письменном виде. Редакция направила запрос в школу, чтобы узнать, как пытались и пытаются урегулировать конфликт во 2 классе, действительно ли поведение Миши не опасно для его одноклассников, а также ищут ли нового классного руководителя для детей.
*Имена здесь и далее изменены.