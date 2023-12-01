Эта задачка рассорила учителей, школьников и родителей: сколько углов у полукруга

После этого в комментариях люди начали выяснять, сколько все-таки углов у полукруга. Половина пользователей посчитала, что учитель прав, ведь угол образуется только при пересечении двух прямых линий. Другие комментаторы встали на сторону ребенка, заявив, что полукруг имеет два угла там, где полуокружность встречается с диаметром.



Позже Марк Тай опубликовал скриншот, на котором показал опрос учителей по этому вопросу. 69% опрошенных педагогов заявили, что у полукруга нет углов, 31% — что у него два угла.