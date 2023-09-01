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Тысячу новосибирских заключенных снова посадили — почитайте, куда на этот раз

Это коснулось тех, кому еще нет 30 лет

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Первым делом за парты посадят несовершеннолетних заключенных

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В Новосибирской области за школьные парты сядут 1247 заключенных в новом учебном году, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Учебный процесс организовывают при каждом исправительном учреждении.

В первую очередь учёба коснётся несовершеннолетних заключенных. Те, кто находится в воспитательной колонии будут ходить в Среднюю общеобразовательную школу ГУФСИН, а для тех, кто сидит в следственном изоляторе, уроки будут проводить на месте.

— Общее количество осужденных, которые сядут за парты в новом учебном году составляет 1247 человек, — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что осужденные до 30 лет получают школьное образование в обязательном порядке, все остальные — по желанию.

Сейчас редакция НГС ведёт онлайн-трансляцию о том, как в Новосибирске проходит День знаний.

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