Пелевин вместо Пушкина и Гоголя? Преподаватели — об изменениях в ЕГЭ по литературе

Из списка обязательных произведений ЕГЭ по литературе в следующем году убрали классиков вплоть до второй половины XIX века. Пропали произведения Державина, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Это следует из демоверсии экзамена, опубликованной на сайте ФИПИ (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»). Кроме того, в списке произведений появились современные авторы, например, Захар Прилепин, Виктор Пелевин или Евгений Гришковец. Их можно было использовать в ЕГЭ и раньше, но не все проверяющие могли засчитать аргумент как правильный.
В Сети даже появилась петиция против изменений. На момент написания ее подписало около
В Рособрнадзоре уточнили, что убранные произведения могут быть использованы в части заданий, а в списке обозначили тексты, которые школьники проходят в
Корреспондент MSK1.RU поговорил с преподавателями о том, как отразятся изменения на процессе учебы и подготовке к экзаменам.
Зачем убрали классиков?
Редактор Forbes Education и экс-преподаватель литературы Никита Малашенко рассматривает несколько версий того, почему приняли новые изменения. Первая (ее озвучили в Рособрнадзоре) — в Кодификаторе (документ, который определяет структуру экзамена и упоминаемые в нем темы) отразили только то, что проходят в старшей школе, так что исчезновение произведений до второй половины XIX века формально связано с этим. Другая причина может заключаться в том, что таким образом пытаются сократить объем материала для изучения.
— Эта версия, конечно, оторвана от реальности. Первая же, кажется, укладывается в общую логику совмещения прописанных (подчеркну, не реальных, а именно прописанных) школьных программ и Кодификатора (оставим за скобками вопрос целесообразности этого действия в принципе). Мы это как раз наблюдали в последние годы. В ФИПИ же отметили, что они якобы ничего не исключали, но, учитывая специфику самих заданий, представленность литературы до середины
Никита также отвергает мнение о том, что книги убрали из-за «неугодности» первой половины
— Эта версия тоже не объясняет случившееся, потому что, например, Островский, Чернышевский, Толстой, Некрасов, Салтыков-Щедрин всё еще указаны в Кодификаторе, а их интерпретации могут быть порой более свободолюбивы, чем ранняя лирика Пушкина, — рассказал эксперт.
Преподаватель литературы и русского языка в школе
— Я предполагаю, что не так страшен черт, как его малюют. Мне кажется, что исключение из ЕГЭ Пушкина, Лермонтова, Гоголя продиктовано не желанием их отменить, а наоборот, желанием показать, что каждый ученик должен их знать, потому что их изучают до
Раньше, объясняет Александр, могла произойти ситуация, когда ученику попадается одно и то же произведение (и даже с похожей формулировкой вопроса) и на ОГЭ в
— Сейчас, я так понимаю, это сделано, чтобы исключить возможность повтора тем на ОГЭ и ЕГЭ. То есть понятно, что какие-то основные положения, литературные термины, понятия, представление о литературном роде, литературном жанре нужно знать и в
Учитель московской школы Анна Дмитриева (имя изменено по просьбе учителя) считает, что эти изменения — ничто иное как наказание для учеников за то, что в этом году выпускники слишком хорошо сдали ЕГЭ по литературе.
— Пока разбираемся с этим. Говорят, что Пушкина, Лермонтова, Гоголя дети сдают до
Как изменится обучение и сама подготовка к экзамену?
Произведения золотого века (под золотым веком русской литературы подразумевают
— С одной стороны, сам процесс изучения литературы вряд ли поменяется. При качественной подготовке тяжело пропустить какой-то этап, потому что теряется линия развития и, соответственно, логика становления литературы такой, какой мы ее знаем. Иначе говоря, без первой половины
— Мне кажется, что большинство тех, кто нацелен на результат и массовость обучения, на первый план вынесут именно то, что важно при подготовке. Те же, кто привык именно к традиционному (в каком-то смысле академичному) подходу, вряд ли что-то будут менять в своих программах. А кто же из них окажется прав, покажут результаты следующего лета и отзывы вузов через пару лет, — резюмирует эксперт.
Александр Соколенко предполагает, что экзамен может стать проще, потому что ученикам нужно детально помнить меньше произведений. Необязательными становятся и большие произведения первой половины золотого века, например, «Мертвые души» Гоголя, «Герой нашего времени» Лермонтова или «Евгений Онегин» Пушкина.
— Меньше деталей нужно удерживать в голове. Потому что в отличие от ОГЭ на ЕГЭ нельзя пользоваться книгами. То есть нужно наизусть знать все детали, которые вы привлекаете в аргументации. Вот в этом плане экзамен может стать попроще.
Другая проблема с более новыми произведениями в том, что они изучены не так подробно, как те, которые убрали из основного списка. Однако, по мнению Александра, это тоже нестрашно.
— Тут всё зависит от аргументации. То есть, например, в критериях нет правильных или неправильных аргументов. Эксперты по проверке ЕГЭ рассматривают привлечение деталей образов, характеров в аргументации. А что касается того, как готовиться, я думаю, что существенно не поменяется. Кроме того, наверняка учителя и репетиторы могут из этого обширного списка литературы выбрать то, что им кажется выгоднее в плане наличия определенных тем и мотивов, — утверждает Александр.
Анна Дмитриева считает, что без классики, например без «Евгения Онегина» или «Капитанской дочки» Пушкина, сдать экзамен будет невозможно — ученикам проще использовать произведения для аргументации.
— Я скажу криминальную вещь как учитель литературы, но, например, Андрея Платонова (писатель серебряного века, числится в кодификаторе как не обязательный для экзамена автор. — Прим. ред.) можно было не читать, и ты бы не провалился на экзамене. А если ты не читал «Капитанскую дочку» — однозначно провалишься. В произведениях серебряного века нужно знать литературный стиль, литературное направление. То есть если есть тема родины, то вы можете писать по Маяковскому, вы можете писать по Пушкину. Вы можете тему поэта раскрывать на творчестве Лермонтова или на творчестве Маяковского. Но писать по золотому веку проще, потому что он более просчитан и рассмотрен.
Школьники будут хуже знать Пушкина и Лермонтова?
По мнению Никиты Малашенко, очень многое при подготовке зависит от учителя и репетитора.
— Конечно, есть большой соблазн считать, что знать Пушкина теперь будет хуже. Мое предчувствие, что так оно и будет. Однако в действительности проблема может быть устранена в будущем. Как ни крути, но литературу сдают те, кто потом, в вузе, снова с ней столкнется в том или ином виде. А уж высшая школа, думаю, незнание Пушкина не простит и накажет пересдачами.
Кому действительно придется много думать о сложившейся ситуации, так это вузам, потому что именно им придется работать с тем, насколько образованными к ним придут студенты.
Эксперт надеется, что большинство преподавателей литературы проявят здравомыслие, когда будут составлять программу обучения.
— Отдельно хотел бы осветить вопрос про довольно ранее изучение того же Пушкина, — добавляет эксперт. — Дело в том, что его изучение учитель должен подстраивать под возрастные особенности школьника. Поэтому изучение Пушкина в
Александр Соколенко отмечает, что изменения не должны испортить качество знаний школьников, потому что, как правило, ЕГЭ по литературе сдают те, кто уже сдал ОГЭ, где убранные авторы были обязательными.
— К тому же в последнем задании демоверсии есть тема истории в произведениях классиков, в том числе Пушкина или Некрасова. Так что использовать классиков всё равно будет возможность, — добавляет преподаватель.
А Анна Дмитриева считает, что если учитель честно выполняет свою работу, то все ученики будут знать творчество Пушкина, а не только те, кто сдает экзамен.
— Литература — это о том, что мы учимся выражать себя. А экзамен — это просто шаблон: какой дадут, по такому и будем готовиться. А то, любит человек литературу или нет, зависит от него самого — если надо, ученик изучит классиков, даже если это не нужно на экзамене.
Изменения — шаг назад в образовании?
По мнению Никиты Малашенко, новые изменения станут очередным вызовом для всех участников образовательного процесса.
— Мне кажется, что суть этого вызова в том, чтобы не подстроиться под фрагментарную проверку знаний фрагментарным преподаванием и, соответственно, знанием. Справимся ли мы с ним и куда это приведет — вопрос большой, открытый и проблемный.
Отдельно экс-преподаватель литературы отвечает на вопрос о том, могут ли введенные в кодификатор авторы «заменить» классиков.
Что-что, а Пушкина ни Пелевин, ни Прилепин не заменят, да и сами они вряд ли хотели бы для себя такой незавидной судьбы и вряд ли имеют такие амбиции. А вот что касается представления относительно современной литературы, то здесь есть о чем подумать. Вряд ли это было бы плохим нововведением, но при условии что нам не придется отказаться от чего-то более раннего. И, конечно, это требует предварительной очень тщательной подготовки на всех уровнях: от учебников до педагогов.
Александр Соколенко, напротив, считает, что добавление новых авторов дает ученикам больший выбор из произведений.
— То есть, например, в последнем задании, где ученики пишут большое сочинение по одной из тем на выбор, одной из них могла быть, например, тема любви в произведениях зарубежных классиков. А какое именно произведение и какого автора вы рассматриваете, вы можете выбрать сами. В кодификаторе лишь дается перечень классических произведений, которые можно привлекать. Если вы это читали, если вы это знаете, пожалуйста, вы это можете использовать в аргументации, если это подходит по теме сочинения.
Анна тоже считает, что при желании можно использовать и новых авторов. Некоторые, по словам учительницы, ссылаются в итоговом сочинении (пишется в середине
— Есть авторы, которые тебе отзываются, и ты будешь читать их прямо взахлеб. Это не значит, что у твоих учеников они пойдут, но это всё равно отзывается в душе. А то, что отзывались в мое время, и то, что отзывается молодым, — это разное. И литература разная. Есть классика, которую нужно знать, просто потому что, а есть новая литература, ее тоже нужно знать.
Как отметили эксперты, многое в качестве образования зависит от преподавателей. До этого мы рассказывали, какие школы вошли во всероссийский рейтинг лучших по России. Кроме того, посмотрите, как изменились цены на обучение в лучших вузах России.