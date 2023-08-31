Пелевин вместо Пушкина и Гоголя? Преподаватели — об изменениях в ЕГЭ по литературе

Что-что, а Пушкина ни Пелевин, ни Прилепин не заменят, да и сами они вряд ли хотели бы для себя такой незавидной судьбы и вряд ли имеют такие амбиции. А вот что касается представления относительно современной литературы, то здесь есть о чем подумать. Вряд ли это было бы плохим нововведением, но при условии что нам не придется отказаться от чего-то более раннего. И, конечно, это требует предварительной очень тщательной подготовки на всех уровнях: от учебников до педагогов.



Александр Соколенко, напротив, считает, что добавление новых авторов дает ученикам больший выбор из произведений.

— То есть, например, в последнем задании, где ученики пишут большое сочинение по одной из тем на выбор, одной из них могла быть, например, тема любви в произведениях зарубежных классиков. А какое именно произведение и какого автора вы рассматриваете, вы можете выбрать сами. В кодификаторе лишь дается перечень классических произведений, которые можно привлекать. Если вы это читали, если вы это знаете, пожалуйста, вы это можете использовать в аргументации, если это подходит по теме сочинения.