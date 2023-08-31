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Проблема

Пелевин вместо Пушкина и Гоголя? Преподаватели — об изменениях в ЕГЭ по литературе

В новой демоверсии экзамена из обязательного списка убрали авторов первой половины золотого века

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Из обязательного списка убрали классиков, зато добавили современных писателей

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Из списка обязательных произведений ЕГЭ по литературе в следующем году убрали классиков вплоть до второй половины XIX века. Пропали произведения Державина, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Это следует из демоверсии экзамена, опубликованной на сайте ФИПИ (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»). Кроме того, в списке произведений появились современные авторы, например, Захар Прилепин, Виктор Пелевин или Евгений Гришковец. Их можно было использовать в ЕГЭ и раньше, но не все проверяющие могли засчитать аргумент как правильный.

В Сети даже появилась петиция против изменений. На момент написания ее подписало около 2600 человек.

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В Рособрнадзоре уточнили, что убранные произведения могут быть использованы в части заданий, а в списке обозначили тексты, которые школьники проходят в 11-м классе. Однако непонятно, будут ли встречаться произведения в самих заданиях ЕГЭ, как это было раньше, и где можно будет использовать авторов первой половины XIX века.

Корреспондент MSK1.RU поговорил с преподавателями о том, как отразятся изменения на процессе учебы и подготовке к экзаменам.

Зачем убрали классиков?

Редактор Forbes Education и экс-преподаватель литературы Никита Малашенко рассматривает несколько версий того, почему приняли новые изменения. Первая (ее озвучили в Рособрнадзоре) — в Кодификаторе (документ, который определяет структуру экзамена и упоминаемые в нем темы) отразили только то, что проходят в старшей школе, так что исчезновение произведений до второй половины XIX века формально связано с этим. Другая причина может заключаться в том, что таким образом пытаются сократить объем материала для изучения.

— Эта версия, конечно, оторвана от реальности. Первая же, кажется, укладывается в общую логику совмещения прописанных (подчеркну, не реальных, а именно прописанных) школьных программ и Кодификатора (оставим за скобками вопрос целесообразности этого действия в принципе). Мы это как раз наблюдали в последние годы. В ФИПИ же отметили, что они якобы ничего не исключали, но, учитывая специфику самих заданий, представленность литературы до середины XIX века сильно пострадает.

Никита также отвергает мнение о том, что книги убрали из-за «неугодности» первой половины XIX века современным политическим соображениям.

— Эта версия тоже не объясняет случившееся, потому что, например, Островский, Чернышевский, Толстой, Некрасов, Салтыков-Щедрин всё еще указаны в Кодификаторе, а их интерпретации могут быть порой более свободолюбивы, чем ранняя лирика Пушкина, — рассказал эксперт.

Преподаватель литературы и русского языка в школе № 28 в Калининграде и финалист регионального этапа «Учитель года» Александр Соколенко уточняет, что не читал официальных комментариев от ФИПИ, поэтому может лишь предполагать, какую логику составители закладывали в изменения.

— Я предполагаю, что не так страшен черт, как его малюют. Мне кажется, что исключение из ЕГЭ Пушкина, Лермонтова, Гоголя продиктовано не желанием их отменить, а наоборот, желанием показать, что каждый ученик должен их знать, потому что их изучают до 10-го класса. И любой ученик, вне зависимости от того, идет он в 10-й класс или нет, должен знать этих авторов.

Раньше, объясняет Александр, могла произойти ситуация, когда ученику попадается одно и то же произведение (и даже с похожей формулировкой вопроса) и на ОГЭ в 9-м классе, и на ЕГЭ в 11-м классе.

— Сейчас, я так понимаю, это сделано, чтобы исключить возможность повтора тем на ОГЭ и ЕГЭ. То есть понятно, что какие-то основные положения, литературные термины, понятия, представление о литературном роде, литературном жанре нужно знать и в 9-м классе, и в 11-м, если сдаешь экзамен, но чтобы материал совпадал — это действительно странно, — считает учитель.

Учитель московской школы Анна Дмитриева (имя изменено по просьбе учителя) считает, что эти изменения — ничто иное как наказание для учеников за то, что в этом году выпускники слишком хорошо сдали ЕГЭ по литературе.

— Пока разбираемся с этим. Говорят, что Пушкина, Лермонтова, Гоголя дети сдают до 9-го класса, а в старшей школе они уже пройдены — это странно. Почему ребенок обязан сдавать и ОГЭ, и ЕГЭ по литературе? Возможно, интерес к литературе проснулся в старшей школе, и ученик начинает подготовку к экзамену, извините, с Гончарова?! Да, там, безусловно, остались аллюзии, отсылки к Пушкину. Сравните с этим, сравните с тем. Но это вообще не то, это совершенно иные задания, которые не конкретизируют данного автора, и они не записаны в Кодификаторе. Вот в чем вся проблема. То есть ребенок, который решил сам готовиться без репетитора, залезает в Кодификатор, видит все эти фамилии и понимает, что 11 произведений он осилит, а Пушкина с Гоголем он вообще не берет в расчет.

Как изменится обучение и сама подготовка к экзамену?

Произведения золотого века (под золотым веком русской литературы подразумевают XIX век.Прим. ред.) использовать проще, чем произведения серебряного (начало XX века. — Прим. ред.), рассказывает Никита Малашенко: они как минимум лучше изучены и качественнее представлены в учебной литературе. Однако, по словам эксперта, об изменениях в преподавании сейчас судить рано — необходимо, чтобы учителя и репетиторы сперва пришли в себя и пересмотрели прежние методики.

— С одной стороны, сам процесс изучения литературы вряд ли поменяется. При качественной подготовке тяжело пропустить какой-то этап, потому что теряется линия развития и, соответственно, логика становления литературы такой, какой мы ее знаем. Иначе говоря, без первой половины XIX века тяжело качественно подготовиться к ЕГЭ. Именно по этой причине литературу зачастую преподают, идя по хронологии. С другой же стороны, всё, что в Кодификаторе было представлено до Островского, резко потеряло практическую значимость, потому что о Пушкине могут теперь спросить разве что в одном задании (большом сочинении), и то, если повезет, а также ученик может использовать его произведения в задании на сопоставление (и тоже если повезет).

— Мне кажется, что большинство тех, кто нацелен на результат и массовость обучения, на первый план вынесут именно то, что важно при подготовке. Те же, кто привык именно к традиционному (в каком-то смысле академичному) подходу, вряд ли что-то будут менять в своих программах. А кто же из них окажется прав, покажут результаты следующего лета и отзывы вузов через пару лет, — резюмирует эксперт.

Александр Соколенко предполагает, что экзамен может стать проще, потому что ученикам нужно детально помнить меньше произведений. Необязательными становятся и большие произведения первой половины золотого века, например, «Мертвые души» Гоголя, «Герой нашего времени» Лермонтова или «Евгений Онегин» Пушкина.

— Меньше деталей нужно удерживать в голове. Потому что в отличие от ОГЭ на ЕГЭ нельзя пользоваться книгами. То есть нужно наизусть знать все детали, которые вы привлекаете в аргументации. Вот в этом плане экзамен может стать попроще.

Другая проблема с более новыми произведениями в том, что они изучены не так подробно, как те, которые убрали из основного списка. Однако, по мнению Александра, это тоже нестрашно.

— Тут всё зависит от аргументации. То есть, например, в критериях нет правильных или неправильных аргументов. Эксперты по проверке ЕГЭ рассматривают привлечение деталей образов, характеров в аргументации. А что касается того, как готовиться, я думаю, что существенно не поменяется. Кроме того, наверняка учителя и репетиторы могут из этого обширного списка литературы выбрать то, что им кажется выгоднее в плане наличия определенных тем и мотивов, — утверждает Александр.

Анна Дмитриева считает, что без классики, например без «Евгения Онегина» или «Капитанской дочки» Пушкина, сдать экзамен будет невозможно — ученикам проще использовать произведения для аргументации.

— Я скажу криминальную вещь как учитель литературы, но, например, Андрея Платонова (писатель серебряного века, числится в кодификаторе как не обязательный для экзамена автор. — Прим. ред.) можно было не читать, и ты бы не провалился на экзамене. А если ты не читал «Капитанскую дочку» — однозначно провалишься. В произведениях серебряного века нужно знать литературный стиль, литературное направление. То есть если есть тема родины, то вы можете писать по Маяковскому, вы можете писать по Пушкину. Вы можете тему поэта раскрывать на творчестве Лермонтова или на творчестве Маяковского. Но писать по золотому веку проще, потому что он более просчитан и рассмотрен.

Школьники будут хуже знать Пушкина и Лермонтова?

По мнению Никиты Малашенко, очень многое при подготовке зависит от учителя и репетитора.

— Конечно, есть большой соблазн считать, что знать Пушкина теперь будет хуже. Мое предчувствие, что так оно и будет. Однако в действительности проблема может быть устранена в будущем. Как ни крути, но литературу сдают те, кто потом, в вузе, снова с ней столкнется в том или ином виде. А уж высшая школа, думаю, незнание Пушкина не простит и накажет пересдачами.

Кому действительно придется много думать о сложившейся ситуации, так это вузам, потому что именно им придется работать с тем, насколько образованными к ним придут студенты.

Эксперт надеется, что большинство преподавателей литературы проявят здравомыслие, когда будут составлять программу обучения.

— Отдельно хотел бы осветить вопрос про довольно ранее изучение того же Пушкина, — добавляет эксперт. — Дело в том, что его изучение учитель должен подстраивать под возрастные особенности школьника. Поэтому изучение Пушкина в 5–9-м классе не равно его изучению в 10–11-м. Как минимум с возрастом появляется возможность осветить больший круг тем. Каждому знакомо чувство, которое возникает при перечитывании классики уже после школы. В этом-то и заключается разница изучения в средних классах и в старшей школе.

Александр Соколенко отмечает, что изменения не должны испортить качество знаний школьников, потому что, как правило, ЕГЭ по литературе сдают те, кто уже сдал ОГЭ, где убранные авторы были обязательными.

— К тому же в последнем задании демоверсии есть тема истории в произведениях классиков, в том числе Пушкина или Некрасова. Так что использовать классиков всё равно будет возможность, — добавляет преподаватель.

А Анна Дмитриева считает, что если учитель честно выполняет свою работу, то все ученики будут знать творчество Пушкина, а не только те, кто сдает экзамен.

— Литература — это о том, что мы учимся выражать себя. А экзамен — это просто шаблон: какой дадут, по такому и будем готовиться. А то, любит человек литературу или нет, зависит от него самого — если надо, ученик изучит классиков, даже если это не нужно на экзамене.

Изменения — шаг назад в образовании?

По мнению Никиты Малашенко, новые изменения станут очередным вызовом для всех участников образовательного процесса.

— Мне кажется, что суть этого вызова в том, чтобы не подстроиться под фрагментарную проверку знаний фрагментарным преподаванием и, соответственно, знанием. Справимся ли мы с ним и куда это приведет — вопрос большой, открытый и проблемный.

Отдельно экс-преподаватель литературы отвечает на вопрос о том, могут ли введенные в кодификатор авторы «заменить» классиков.

Что-что, а Пушкина ни Пелевин, ни Прилепин не заменят, да и сами они вряд ли хотели бы для себя такой незавидной судьбы и вряд ли имеют такие амбиции. А вот что касается представления относительно современной литературы, то здесь есть о чем подумать. Вряд ли это было бы плохим нововведением, но при условии что нам не придется отказаться от чего-то более раннего. И, конечно, это требует предварительной очень тщательной подготовки на всех уровнях: от учебников до педагогов.

Александр Соколенко, напротив, считает, что добавление новых авторов дает ученикам больший выбор из произведений.

— То есть, например, в последнем задании, где ученики пишут большое сочинение по одной из тем на выбор, одной из них могла быть, например, тема любви в произведениях зарубежных классиков. А какое именно произведение и какого автора вы рассматриваете, вы можете выбрать сами. В кодификаторе лишь дается перечень классических произведений, которые можно привлекать. Если вы это читали, если вы это знаете, пожалуйста, вы это можете использовать в аргументации, если это подходит по теме сочинения.

Анна тоже считает, что при желании можно использовать и новых авторов. Некоторые, по словам учительницы, ссылаются в итоговом сочинении (пишется в середине 11-го класса и считается допуском к ЕГЭ) на «Капитанскую дочку», а другие — на малоизвестных зарубежных авторов. Это вопрос предпочтений, считает преподавательница.

— Есть авторы, которые тебе отзываются, и ты будешь читать их прямо взахлеб. Это не значит, что у твоих учеников они пойдут, но это всё равно отзывается в душе. А то, что отзывались в мое время, и то, что отзывается молодым, — это разное. И литература разная. Есть классика, которую нужно знать, просто потому что, а есть новая литература, ее тоже нужно знать.

Как отметили эксперты, многое в качестве образования зависит от преподавателей. До этого мы рассказывали, какие школы вошли во всероссийский рейтинг лучших по России. Кроме того, посмотрите, как изменились цены на обучение в лучших вузах России.

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