Названы предметы, по которым больше всего не хватает учителей в Новосибирске

В Новосибирской области не хватает 3,6% учителей. Самые дефицитные специальности назвал министр образования НСО Сергей Федорчук во время оперативного совещания при губернаторе.
В 2022–2023 году в Новосибирской области работало 25 551 педагогов.
— Фиксируются вакансии в 3–4% от общего числа педагогов. На 1 июня 2023 года было зафиксировано 1136 вакансий — это 3,6% от общего числа, — поделился цифрами Сергей Федорчук. — Особая потребность в кадрах наблюдается в Новосибирске — это почти 36% от общего числа.
Самый большой дефицит среди предметников — учителя математики, русского языка, иностранных языков.
— Закрытие потребности будет за счет трудоустройства молодых специалистов, трудовой миграции из других регионов, перераспределением нагрузки и программы «Земский учитель», — заверил министр.
Ранее НГС поговорил с директорами новосибирских школ о том, есть ли там дефицит педагогов и с чем он может быть связан.