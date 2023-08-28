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Названы предметы, по которым больше всего не хватает учителей в Новосибирске

Ситуацию должны исправить молодые педагоги и «трудовые мигранты»

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Сейчас в регионе не хватает 3,6% педагогов

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В Новосибирской области не хватает 3,6% учителей. Самые дефицитные специальности назвал министр образования НСО Сергей Федорчук во время оперативного совещания при губернаторе.

В 2022–2023 году в Новосибирской области работало 25 551 педагогов.

— Фиксируются вакансии в 3–4% от общего числа педагогов. На 1 июня 2023 года было зафиксировано 1136 вакансий — это 3,6% от общего числа, — поделился цифрами Сергей Федорчук. — Особая потребность в кадрах наблюдается в Новосибирске — это почти 36% от общего числа.

Самый большой дефицит среди предметников — учителя математики, русского языка, иностранных языков.

— Закрытие потребности будет за счет трудоустройства молодых специалистов, трудовой миграции из других регионов, перераспределением нагрузки и программы «Земский учитель», — заверил министр.

Ранее НГС поговорил с директорами новосибирских школ о том, есть ли там дефицит педагогов и с чем он может быть связан.

1 СентябряШколаДефицит учителейУчителя
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