В Новосибирске открылась вторая школьная ярмарка — где она находится

В Новосибирске сегодня, 14 августа, начнет работать вторая школьная ярмарка. Она находится на улице Троллейной возле здания 130а, то есть у ТЦ «Континент». Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00. Продавать школьные канцтовары и одежду будут у «Континента».
— В ярмарке примут участие более 15 товаропроизводителей. Будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярских товаров и принадлежностей к школе, сумок и рюкзаков, учебников. Посетителям ярмарки будет предоставлена возможность купить товары к школе по ценам, ниже рыночных на 10%, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Это вторая ярмарка в Новосибирске. Первые ларьки со школьными принадлежностями открылись
В начале августа корреспондент НГС прошлась по популярным магазинам, чтобы посмотреть товары к школе, и съездила на ярмарку. Увидела ли она разницу в ценах — читайте в материале.