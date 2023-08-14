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В Новосибирске открылась вторая школьная ярмарка — где она находится

В мэрии утверждают, что цены на ярмарке на 10% ниже рыночных

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Ярмарка на Карла Маркса начала работать еще 1 августа

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В Новосибирске сегодня, 14 августа, начнет работать вторая школьная ярмарка. Она находится на улице Троллейной возле здания 130а, то есть у ТЦ «Континент». Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00. Продавать школьные канцтовары и одежду будут у «Континента».

— В ярмарке примут участие более 15 товаропроизводителей. Будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярских товаров и принадлежностей к школе, сумок и рюкзаков, учебников. Посетителям ярмарки будет предоставлена возможность купить товары к школе по ценам, ниже рыночных на 10%, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Это вторая ярмарка в Новосибирске. Первые ларьки со школьными принадлежностями открылись 1 августа и проработают до 15 сентября. Ярмарка находится на территории по адресу площадь Карла Маркса, 2 у ТЦ «Фантазия».

В начале августа корреспондент НГС прошлась по популярным магазинам, чтобы посмотреть товары к школе, и съездила на ярмарку. Увидела ли она разницу в ценах — читайте в материале.

ЯрмаркаШколаДетиУлица Троллейная
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