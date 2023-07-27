11 студентов из НГУ получат по миллиону рублей на развитие стартапов

В Новосибирске заканчивается строительство нового общежития для студентов НГТУ НЭТИ за 1,6 миллиарда рублей. Корреспонденты НГС побывали в новом здании для студентов, узнали стоимость проживания, условия заселения и посмотрели, как выглядят все удобства.