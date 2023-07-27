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11 студентов из НГУ получат по миллиону рублей на развитие стартапов

Некоторые проекты были связаны с креативными индустриями, а некоторые — с медициной

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О победителях в конкурсе сообщили на сайте НГУ

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Студенты НГУ в Новосибирске получат гранты по 1 миллиону рублей за свои проекты. 11 разработок будут профинансированы по итогу третьей волны федерального конкурса «Студенческий стартап». Всего в России профинансировали больше тысячи проектов.

Студентам из НГУ выплатят гранты за разработки проектов из четырех тематических направлений: «Креативные индустрии» (4), «Цифровые технологии» (3), «Биотехнологии» (2), «Медицина и технологии здоровьесбережения» (2).

Победителями стали: проект «wheretogo.nsk — маркетплейс уникальных мест для ваших маленьких путешествий», проект Codestry, «Культурная инновация: мобильное приложение для молодежи», AI Storyteller, «Синтезатор датасетов», «Программное обеспечение для мониторинга стен подземных сооружений на основе поверхностных волн», «Разработка веб-решения для анализа узнаваемости брендов по поисковому запросу потребителей», «Разработка углеводноаминокислотной кормовой добавки», «Премиксы напитков на основе газовых гидратов», проект matrix, «Разработка прототипа вакуумного аспиратора с прикладным программным обеспечением».

— Некоторые из победивших проектов ранее становились участниками различных акселерационных программ и инновационных конкурсов. Например, AI Storyteller — визуальные новеллы, которые позволяют пользователю создавать свой новый уникальный мир на основе нейронных сетей, — выиграл в апрельском Startup Lynch бизнес-акселератора А:СТАРТ. А «Синтезатор датасетов» — программа, способная создавать обработанные массивы данных в 3D-пространстве для обучения нейросетей, — стал одним из 10 финалистов акселератора catalys, — добавили в пресс-службе НГУ.

В Новосибирске заканчивается строительство нового общежития для студентов НГТУ НЭТИ за 1,6 миллиарда рублей. Корреспонденты НГС побывали в новом здании для студентов, узнали стоимость проживания, условия заселения и посмотрели, как выглядят все удобства.

СтудентыСтартапНГУНовосибирск
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