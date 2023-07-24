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Никто не может запомнить, как пишутся эти 10 слов — с одной или двумя «н». А вы справитесь?

Проверим, как хорошо вы учились в школе

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Дети каждый раз замирали у доски в раздумьях, писать ли им вторую «н» в слове «осений». Тьфу — «осенний»!

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В русском языке есть не один десяток слов, которые не так-то просто написать правильно с первого раза. И существенный вклад в этот список внесли слова с одной и двумя буквами «н». Правила, как мы помним, существуют для того, чтобы их нарушать, но если это касается правил русского языка, то нарушители в этом случае будут выглядеть достаточно сконфуженными, смущенными, обескураженными. Ой, кажется, мы уже начали перечислять слова с двойными «н». Пока мы не раскрыли все карты — скорей проверьте, насколько хорошо вы помните правила русского языка и сумеете ли определить, в каких случаях сколько букв «н» писать.

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