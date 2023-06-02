Мишустин показал студентам задачу про банку и амеб. А вы сможете решить ее за минуту?

В конце недели премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Нижегородскую область посетил филиал МГУ в Сарове, где предложил студентам решить задачу про амёб и банки.
— Банка емкостью V, а рядом амёба. Каждую минуту она делится на две таких же амёбы, одинаковых по весу и объему. Известно, что банка полностью заполнилась амёбами за 1 час 23 минуты. Если мы в такую же банку поместим две амёбы, сколько времени понадобится? — спросил Мишустин.
Одна из студенток назвала правильный ответ буквально через пару секунд. Сможете справиться быстрее? Выберите правильный вариант!
В апреле во время поездки в Тюмень Михаил Мишустин тоже предлагал решить задачу про стакан и муху ученикам физико-математической школы. Если у вас не получилось решить задачу про амёб (или вам хочется ещё), можете проверить знания ещё раз.