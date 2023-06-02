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Мишустин показал студентам задачу про банку и амеб. А вы сможете решить ее за минуту?

Студентка саровского филиала МГУ справилась за пару секунд

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Мишустин даже нарисовал условие задачи для студентов

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В конце недели премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Нижегородскую область посетил филиал МГУ в Сарове, где предложил студентам решить задачу про амёб и банки.

— Банка емкостью V, а рядом амёба. Каждую минуту она делится на две таких же амёбы, одинаковых по весу и объему. Известно, что банка полностью заполнилась амёбами за 1 час 23 минуты. Если мы в такую же банку поместим две амёбы, сколько времени понадобится? — спросил Мишустин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: RIA_Kremlinpool / t.me

Одна из студенток назвала правильный ответ буквально через пару секунд. Сможете справиться быстрее? Выберите правильный вариант!

В апреле во время поездки в Тюмень Михаил Мишустин тоже предлагал решить задачу про стакан и муху ученикам физико-математической школы. Если у вас не получилось решить задачу про амёб (или вам хочется ещё), можете проверить знания ещё раз.

Михаил МишустинСаровНижний НовгородМГУЗадача
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