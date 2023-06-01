«Нас выгоняют»: корпус детского сада на Народной закрывают — куда отправят воспитанников

О закрытии корпуса рассказала мать одного из детей Елена Каратущенко. По ее словам, родители случайно узнали о переводе воспитанников в другие корпуса.



— Нас поставили перед фактом, что наш корпус, всего их три, кому-то передают. То есть нас выгоняют, по сути. Летом он должен был работать, но обычно его закрывают на две недели — месяц на ремонт. Детей распределяют. А что будет дальше — не знаю. Никаких собраний родительских не было, не объявили официально. Узнали случайно, по сути, — сообщила Елена.

