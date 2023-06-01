«Нас выгоняют»: корпус детского сада на Народной закрывают — куда отправят воспитанников

В Новосибирске закроют корпус детского сада
О закрытии корпуса рассказала мать одного из детей Елена Каратущенко. По ее словам, родители случайно узнали о переводе воспитанников в другие корпуса.
— Нас поставили перед фактом, что наш корпус, всего их три, кому-то передают. То есть нас выгоняют, по сути. Летом он должен был работать, но обычно его закрывают на две недели — месяц на ремонт. Детей распределяют. А что будет дальше — не знаю. Никаких собраний родительских не было, не объявили официально. Узнали случайно, по сути, — сообщила Елена.
Информацию подтвердили в департаменте образования мэрии Новосибирска. Закрытие корпуса объяснили тем, что детский сад недоукомплектован.
— Фактическая посещаемость корпусов составляет менее 50%. Кроме этого, с 2020 года по настоящее время отмечается снижение потребности в указанной образовательной организации. Исходя из более эффективного использования муниципального имущества, Департаментом образования мэрии города Новосибирска было принято решение о рассмотрении вопроса перевода воспитанников корпуса по ул. Народная, 29 в первый и второй корпус, иные дошкольные образовательные учреждения и возможной передачи этого здания МБОУ города Новосибирска
Всего по другим зданиям распределят 54 ребенка. В мэрии заявили, что сотрудников детского сада не сокращали.
— Средний списочный состав каждой группы составит около 20 воспитанников. Для детей будут созданы комфортные условия пребывания, — сообщили в департаменте образования.
С 1 июля по 31 декабря этого года в здании на Народной, 29 собираются сделать ремонт.
Этой весной стало известно, что Новосибирск получит 1,2 миллиарда рублей из областного бюджета. Деньги планируют потратить на ремонт дорог и строительство социальных объектов. Один из них — детский сад на улице Гребенщикова.