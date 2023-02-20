Мэрия разрешила построить школу в Южно-Чемском жилмассиве — туда смогут принять 1100 учеников

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство школы на улице Николая Сотникова. Туда смогут ходить 1100 учеников.
Документ размещен на муниципальном портале Новосибирска. В нем говорится, что в здании будет
— Сметная стоимость строительства объекта в текущем уровне цен с учетом НДС —
Разрешение получило ООО «Пятая концессионная компания Просвещение», которое было зарегистрировано в январе 2021 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», компания находится в Москве. Учредитель — «СБ Капитал», которым владеют Борис Блохин, Отто Сопроненко и Алексей Шаповалов.
Разрешение действует до 30 сентября этого года. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда школа сможет принять учеников.
Ранее НГС писал о том, что в этом году в Новосибирске введут в эксплуатацию 10 новых школ, одна из них — на улице Николая Сотникова. Посмотрите на интерактивной карте, где достроят другие объекты.