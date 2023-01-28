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Математическая смекалка: эти 10 задач решит даже школьник, а вы справитесь?

Чтобы ответить на 10 из 10, одного только умения считать будет недостаточно

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Некоторые задачи одним только знанием математики не решить

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Вам наверняка знакома задача про волка, козу и капусту, которых надо перевезти с одного берега на другой, чтобы никто не пострадал. Ее придумал популяризатор математики Борис Кордемский еще в середине XX века. Но таких головоломок у него — целая книга. Мы позаимствовали из нее 10 задач, с которыми, по идее, должен справиться даже школьник. Но сможете ли одолеть их вы? Чтобы ответить правильно, вам пригодятся не только умение складывать, вычитать, умножать и делить, но еще настойчивость, терпение и сообразительность.

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