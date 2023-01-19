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Когда должны отменять занятия физкультурой на улице в школах? Отвечает Минобр НСО

Публикуем нормы по возрастам

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Занятия физкультурой на улице четко регламентированы СанПиН

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В третьей четверти у новосибирских школьников начинаются занятия физкультурой на лыжах. В Министерстве образования Новосибирской области объяснили, при какой температуре и силе ветра дети могут заниматься на улице.

Собрали всю информацию в одной картинке.

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Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятия физической культурой на открытом воздухе, регламентированы в СанПиН 1.2.3685–21 и разрешены:

  • детям до 12 лет: в безветренную погоду — до -9 градусов, при скорости ветра до 5 м/с — до -6 градусов, при скорости ветра 6–10 м/с — до -3 градусов;
  • детям 12–13 лет: в безветренную погоду — до -12 градусов, при скорости ветра до 5 м/с — до -8 градусов, при скорости ветра 6–10 м/с — до -5 градусов;
  • детям 14–15 лет: в безветренную погоду — до -15 градусов, при скорости ветра до 5 м/с — до -12 градусов, при скорости ветра 6–10 м/с — до -8 градусов;
  • детям 16–17лет: в безветренную погоду — до -16 градусов, при скорости ветра до 5 м/с — до -15 градусов, при скорости ветра 6–10 м/с — до -10 градусов.

Ранее мы рассказывали, при какой температуре школьники могут не посещать занятия зимой.

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